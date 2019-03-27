0553 313 94 23

Şehit Coşkun Kapancı kabri başında anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 17 yıl önce Antalya’da şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:53
Şehit Coşkun Kapancı kabri başında anıldı

Samsun’un Bafra ilçesinde, 17 yıl önce Antalya’da şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı kabri başında anıldı.


27 Mart 2002 tarihinde Antalya’da vatani görevini ifa ederken nöbeti esnasında arkadaşının silahının kazaen ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı, şahadetinin 17. yılında Bafra’ nın Ağıllar Mahallesi’ndeki kabri başında dualarla anıldı.


Piyade Onbaşı Coşkun Kapancı’nın anma törenine Bafra Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanı Mümine Ersin, derneğin üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. Ağıllar Mahallesi Cami İmamı İbrahim Aydın ve emekli imam Mehmet Arı’nın okuduğu Yasin-i Şerif’in ardından program dua ile sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:53
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Önce alkol aldılar sonra dairelerin kablolarını çaldılar
    1. Önce alkol aldılar sonra dairelerin..
    2. PAÜ’de sessiz kitap okuma etkinliği..
    3. Adıyaman’da 70 öğrenci zehirlendi
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak'ta
    5. Başkan Dağdelen: “Milli iradenin sesi..
    6. Şehit Coşkun Kapancı kabri başında..
    7. Başkan Zolan’dan 9 mahalleye alt yapı..
    8. Server Gazi Türbesi restore ediliyor
    9. Hatay'da "gözaltında" evlenme teklifi
    10. Şok iddia: Türkiye'den yola çıkan..
    11. Sivas'ta otomobil devrildi: 1 ölü, 3..
    12. Darbe mesajlarını inkar etti
    13. TBB Başkanı Aydın'dan swap..
    14. "CHP'liler de bu zihniyetten kurtulmak..
    15. Erzincan'da demir yüklü tırda yangın
    16. "Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesini..
    17. Trump’tan Rusya’ya: “Venezuela’dan..
    18. İngiliz Parlamentosu 8 Brexit..
    19. Soylu’dan Akşener’e: "Tansu Çiller’e..
    20. Cezayir'de yönetim yanlısı sendikadan..
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (3)
    22. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay..
    23. Hindistan'da maytap deposunda patlama:..
    24. AK Parti'nin Uşak mitingi
    25. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (2)
    26. "Kılıçdaroğlu'nun bana teşekkür etmesi..
    27. Trump: Rusya'nın oradan çıkması gerek!
    28. Birleşik Krallık'tan Türkiye..
    29. Gültekin Uysal’dan “Golan Tepeleri”..
    30. "Zillet ittifakı milli güvenlik..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    28 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek