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Şehit çocuğuna sünnet töreni düzenlendi

Şırnak’ta 3 yıl önce teröristlerce servis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yaşar’ın 7 yaşındaki oğlu Hacı Reşat Yaşar için Mersin’in Mut ilçesinde sünnet töreni düzenlendi.

17 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
Şehit çocuğuna sünnet töreni düzenlendi

Şırnak’ta 3 yıl önce teröristlerce servis aracına düzenlenen roketatarlı saldırıda şehit olan polis memuru Mustafa Yaşar’ın 7 yaşındaki oğlu Hacı Reşat Yaşar için Mersin’in Mut ilçesinde sünnet töreni düzenlendi.


Mut Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen törene, Yaşar ailesinin yakınlarının yanı sıra Belediye Başkanı Volkan Şeker, Emniyet Müdür Vekili Başkomiser Ali Serban, emniyet ve jandarma mensupları ile çok sayıda vatandaş katıldı.


Sünnet evinden annesi Rüveyda Yaşar tarafından dualarla çıkarılan Hacı Reşat Yaşar, evinin önünden alınarak süslenmiş polis aracına bindirildi. İlçe merkezinde konvoy oluşturularak tur atıldı. Daha sonra kır düğün salonunda tören düzenlendi.


Hacı Reşat’ın annesi Rüveyda Yaşar, sünnet töreni için kendilerini yalnız bırakmayan tüm katılanlara teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 09:43
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