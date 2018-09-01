Şehit cenazesine damga vuran kare! Askerin terini sildiler

Batman’da bölücü terör örgütü mensuplarıyla çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Adem Güven için ilk önce evinin önünde helallik alındı. Şehit Güven’in cenazesi daha sonra Samsun Büyük Cami’ye getirildi. Hapisten özel izinle cenazeye gelen şehidin 20 yaşındaki kardeşi Onur Can Güven, şehidin sözlüsü Nigar Yurtseven, şehidin annesi Saime ve babası Yusuf Güven cenazede ağlamayarak şehit Adem Güven ile gurur duyduklarını söylediler. Şehit ailesi Adem Güven’in tabutunu okşarken, diğer şehit yakınları ise tabutun başında nöbet tutan askerlerin terini sildi.

Şehit Adem Güven’in cenazesi öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından omuzlara alınarak top arabasına konuldu. Şehidin cenazesi Kıranköy Şehitliğine defnedilmek üzere yola çıktı. Samsun şehidi Adem Güven’i son yolculuğuna 10 binlerce kişi uğurladı.

Şehidin Samsun’daki cenazesine Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Samsun Valisi Osman Kaymak, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Yusuf Ziya Yılmaz, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, MHP Samsun İl Başkanı Taner Tekin, Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, teknik heyet ve kaptan Ercan Yazıcı, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.