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Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

Türkiye'nin Vatikan Büyükelçiliğinde Şehit Büyükelçi Taha Carım için anma töreni düzenlendi- Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş:- "Büyükelçi Carım, Roma'da 63 yaşında şehit edildi"- "Teröristlerin kaçabilmeleri, davanın takipsizlikle neticelenmesi hazindir"

14 Haziran 2019 Cuma 14:36
Şehit Büyükelçi Taha Carım anıldı

VATİKAN/ANKARA (AA) - Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi olarak görev yaptığı sırada Ermeni terör örgütü tarafından şehit edilen Büyükelçi Taha Carım, şehadetinin 42. yılında Roma'da törenle anıldı.

Türkiye’nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Büyükelçilik ikametgahında dün akşam düzenlenen anma toplantısında, saygı duruşunun ardından yaptığı konuşmada, Taha Carım’ın Roma’da Ermeni terör örgütleri tarafından şehit edildiğine dikkati çekerek, "Carım, evli ve iki çocuk babasıydı. Vatikan Büyükelçimiz idi. Roma’da evine döndüğü sırada, 63 yaşında şehit edildi." dedi.

Terörün hiçbir şekilde mazur gösterilemeyeceğini vurgulayan Büyükelçi Göktaş, "Terörizmin her türünü kınamak üzere burada bir araya gelmiş bulunuyoruz. Terör, nefret ve şiddetle herhangi bir ilerleme kaydedilemez. Teröristlere kahraman muamelesi yapılamaz. Terörle hep birlikte mücadele etmeliyiz." diye konuştu.

Büyükelçi Göktaş, İtalyanca olarak yaptığı konuşmada, 9 Haziran 1977’de yapılan terör saldırısının, o dönemdeki Papa 6. Paul tarafından da "kalleşlik" olarak nitelenip, kınandığına dikkati çekti.

Şehit Büyükelçi Carım’ı makam şoförünün gözleri önünde öldüren teröristin kayıplara karıştığına değinen Göktaş, "Teröristler, Büyükelçimize iki kurşun sıkarak kaçıyor. Görgü tanıkları, iki işbirlikçiden de söz ediyor. Teröristlerin kaçabilmeleri, faillerin kimliklerinin saptanamaması; açılan soruşturma ve davanın da olaydan bir yıl sonra takipsizlikle neticelenmesi hazindir." ifadelerini kullandı.

Din Hizmetleri Ataşesi Abdülmetin Yalçın’ın Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duası eşliğinde gerçekleşen anma töreninde, Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, Vatikan nezdindeki büyükelçiler ve diplomatların yanı sıra Vatikan yetkilileri, akademisyenler ve basın mensupları da hazır bulundu.

Taha Carım, 1941’de 27 yaşında başladığı diplomatik kariyeri sırasında Dışişleri Bakanlığında muhtelif görevlerde bulunmuş; ayrıca Fransa, Yunanistan, Suriye ve Mısır’da görev yapmıştı. 1957’de Türkiye’nin Karakas Büyükelçiliğine atanan Carım, müteakip süreçte Pakistan, Kanada, Lübnan ve İran’da da büyükelçilik yapmıştı. Carım, 1973’te atandığı Vatikan Büyükelçiliği görevini yaptığı sırada, 1977 yılında Ermeni terör örgütü tarafından düzenlenen suikast neticesinde şehit düşmüştü.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 14:36
  1. Roma
  2. Şehit Büyükelçi Taha Carım
  3. Türkiye'nin Vatikan Büyükelçisi Lütfullah Göktaş
  4. Vatikan

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