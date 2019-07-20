Şehit binbaşının cenazesi Samsun’a getirildi

Bitlis’te makam aracına teröristlerce düzenlenen roketli saldırıda şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş’un cenazesi memleketi Samsun’da gözyaşları ile karşılandı.

Bitlis’in merkeze bağlı Bölükyazı mevkiinde meydana gelen olayda Bitlis Merkez İlçe Jandarma Komutanı Zafer Akkuş’un makam aracına teröristler tarafından roketli saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Samsunlu Binbaşı Zafer Akkuş ile yanında bulunun şoförü ve koruması yaralanmıştı. Saldırıda ağır yaralanan evli ve kız çocuk babası olan Binbaşı Akkuş, kaldırıldığı Bitlis Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen şehit düşmüştü. Şehit Akkuş’un cenazesi geç saatlerde Çarşamba Havalimanı’na geldi. Askeri törenle karşılanan şehidin karşılanmasında gözyaşları sel oldu. Şehidin eşi Yasemin Akkuş, kızı Büşra Akkuş ve ailesi şehidin naaşı havalimanına indiğinde gözyaşlarını tutamadı.

Şehit Akkuş’un havalimanındaki karşılama törenine Samsun Valisi Osman Kaymak, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Asarcık Belediye Başkanı Şerif Kılağuz, askeri ve idari erkanın yanı sıra şehidin yakınları ve akrabaları katıldı.

Şehidin cenazesi, Cumartesi günü Asarcık ilçesi Armutlu Mahallesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazı sonrası, Armutlu Mahallesi Mezarlığına defnedilecek.