Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel parkı açıldı

İzmit Belediyesi tarafından Alikahya Fatih Mahallesi’nde hizmete kazandırılan Şehit Binbaşı Yavuz Sonat Güzel Parkı düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa Başkan Doğan’ın yanı Şehidin babası Yılmaz Güzel, annesi Emine Güzel, belediye meclis üyesi İbrahim Kılıç, Alikahya Merkez Mahalle Muhtarı Enver Gökbudak, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. Açılışın ardından parkın yanında oluşturulan alana Başkan Doğan ve şehidin babası Yılmaz Güzel tarafından fidan dikildi. Açılışta duygusal anlar yaşayan şehit babası Yılmaz Güzel, “Oğlumuzun adının böyle güzel bir yerde yaşayacak olması bizim için ayrı bir mutluluk.Bu duyguyu bizlere yaşatan belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a ve ekibine teşekkür ediyoruz” dedi.

Park açılışında konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan ise, “Değerli binbaşımız Yavuz Bey, adı gibi Yavuz olarak vatanını korumak için göğsünü siper etti. Şehit Binbaşımız Yavuz Sonat gibi kahramanlar her zaman var olmaya devam edecek. Vatan uğrunda ölen varsa vatan oluyor, yoksa sadece bir toprak parçası olarak kalır. Biz bu parkta sadece Yavuz Onat binbaşımız ruhunu değil, var olma, özgür olma, millet olma ve vatana sahip çıkma ruhunu yaşatmak istiyoruz. Bu vesile ile bu değerler uğruna şehit olmuş tüm vatan evlatlarını anıyoruz. İzmit Belediyesi olarak bir yandan çağdaş medeniyetlerin seviyesini yakalayıp geçmek için modern işler yaparken bir yandan bu değerleri unutmama gayretinde olduk. Bize düşen daha çok çalışıp onlara layık olmaktır. Böylelikle şehitlerimiz daha huzurlu bir şekilde yatacaklardır” diye konuştu.

Konuşmaların ardından parkın açılışını gerçekleştiren Başkan Doğan öğrencilerle basketbol oynadı.