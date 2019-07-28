0553 313 94 23

Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Malazgirt’te anıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.

28 Temmuz 2019 Pazar 11:32
Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Malazgirt’te anıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde PKK’lı teröristler tarafından düzenlenen silahlı saldırı sonucu şehit düşen Malazgirt Jandarma Komutanı Binbaşı Arslan Kulaksız için anma programı düzenlendi.


Malazgirt Kaymakamlığı, şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın şahadetinin 4. yılı nedeniyle mevlit ve anma töreni düzenledi. 1071 Alparslan Merkez Camii’nde düzenlenen anma programına Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, Muş İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Gürsel Cebeci, Belediye Başkanı Cengiz Altın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Samet Tonga, Emniyet Müdürü İlker Ekşi, kurum amirleri, STK’lar,


siyasi parti temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Mevlit okunması, 15 Temmuz demokrasi şehitleri ve diğer tüm şehitler için duanın yapılması ile başlayan program, daha sonra Binbaşı Kulaksız’ın şehit edildiği yerde devam etti. Protokol ile birlikte hain saldırının yapıldığı yere karanfil bırakan Malazgirt Kaymakamı Emre Yalçın, “Bugün burada görevi sırasında PKK terör örgütü tarafından haince ve kalleşçe bir saldırı sonucu şehit olan ve bizlerde derin izler bırakan Binbaşı Arslan Kulaksız komutanımızın şahadetinin 4. senesinde onu dualarla anmak için toplandık. Vatanın canı, her bir şehidimizin kanındadır ve o gün burada akan kan bizim huzurumuzun, namusumuzun, ezanımızın ve özgürlüğümüzün yegâne varlığının komutanımızın değerli şahsında bir kez daha ortaya çıkışının günüdür. Milletimiz ve değerli Malazgirtliler, komutanlarını ve onun değerli ailesini unutmamış ve unutmayacaktır. Zaman akıp gider ama ülkemizin ve


milletimizin aziz varlığı, şehitlerimizin ve gazilerimizin tanımsız fedakarlıklarıyla ilelebet var olacaktır. Bu varlığa söz söylemek isteyenler ise kutsal vatan topraklarında sadece ve sadece onursuzca çürümeye mahkum olacaklardır. O gün yapılan hain saldırının failleri, güvenlik güçlerimizin yaptığı operasyonla etkisiz hale getirilerek şehit Binbaşı Arslan Kulaksız’ın kanını yerde bırakmadık. Bir kez daha komutanımızın şahsında tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, hürmetle yâd ediyor, onların değerli yakınlarına gösterdikleri metanet ve sabır için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 11:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İçişleri Bakanlığından ülke genelinde eş zamanlı uygulama
    1. İçişleri Bakanlığından ülke genelinde..
    2. Erdemli’de uyuşturucu operasyonu
    3. Filmden esinlendi! 2 yıl içinde 81 il,..
    4. Şanlıurfa’nın tarihi Hüseyniye..
    5. Azerbaycan-İran sınırında çatışma: 1..
    6. Manisa'da fabrikada yangın
    7. Otomobil yayla dönüşü uçuruma..
    8. Kuzey Kore’nin alıkoyduğu Rus gemisi..
    9. Yürüme engelli genç akülü tekerlekli..
    10. (Özel Haber) Fabrikasyon ürünler..
    11. Antalya’da merdiven altı üretilen bin..
    12. Fenerbahçe'de 2 sakatlık depremi birden
    13. Rusya'dan kritik S-400 açıklaması
    14. İngiliz medyası gerçekleri duyurdu!..
    15. Tarlaları talan eden domuzlar..
    16. Meslektaşları tatilde, onlar okulu..
    17. Hindistan’daki sel felaketinde bilanço..
    18. Ebeveynler bu tehlikenin farkında mı?..
    19. Aksaray’da uyuşturucu operasyonu: 1..
    20. Dedesinin yaptığı oklarla başladığı..
    21. Bingöl'de çiftçi eğitimleri aralıksız..
    22. O meslek grubunda olanlar dikkat!..
    23. Kontrolden çıkan otomobil ağaca..
    24. 15 yaşındaki Kerem, kick boks ile..
    25. Manisa’da çöpte bebek cesedi bulundu
    26. ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü..
    27. Otomobilden pompalı tüfekle ateş eden..
    28. Dışarısı 44 derece, içeride sobayla..
    29. Germencik’te silahlı kavgada 3 kişi..
    30. İtalya'da olumsuz hava koşulları 3 can..
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    MHP açıkladı! O başkan görevden alındı
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek
    F-35 satın aldılar… Tüm sistemleri değişecek