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Şehit Binbaşı Akkuş için tören düzenlendi

Bitlis'te, PKK terör örgütü tarafından yerleştirilmiş EYP'nin infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş'un naaşı, Muş'a uğurlandı

19 Temmuz 2019 Cuma 20:41
Şehit Binbaşı Akkuş için tören düzenlendi

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, korucu aracıyla üs bölgesine intikal ederken, PKK terör örgütü tarafından önceden yerleştirilmiş el yapımı patlayıcının (EYP) infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Merkez İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Zafer Akkuş için tören düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığındaki törende, binbaşı Akkuş'un Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu, İl Müftüsü Mehmet Faysal Geylani dua etti.

Tören mangasıyla ambulansa konularak Muş'a götürülen şehit Akkuş'un naaşı, buradaki programın ardından Samsun'a uğurlanacak.

Törene Vali Yardımcıları Tekin Erdemir ve Tamer Kılıç, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, kurum amirleri, vatandaşlar, askeri erkan ve güvenlik korucuları katıldı.

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Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 20:41
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