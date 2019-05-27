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Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde makamında silahla vurularak şehit edilen Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 4.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:14
Şehit Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız yâd edildi

Bursa’nın Gürsu ilçesinde makamında silahla vurularak şehit edilen Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız, ölümünün 4. yılında okunan dualar ve iftar yemeği ile yad edildi.



Bursa’da makamında şehit edilen Gürsu Belediye Başkanı Cüneyt Yıldız için ölümünün 4. yılında anma programı düzenlendi. Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, şehidin yakınları ve çok sayıda Gürsu halkı şehit Yıldız’ın kabrine giderek dua edip, Kur’an-ı Kerim okudu. Ardından Cüneyt Yıldız’ı anmak için Gürsu Belediyesine yürüyen vatandaşlar Gürsu Belediyesi tarafından verilen iftar yemeği ile iftarlarını açtı. İftarın ardından şehit Başkan için Gürsu Merkez Camii’nde mevlit okutuldu.

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Haber Tarihi: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 22:14
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