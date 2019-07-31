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Şehit Bedirhan bebek mezarı başında anıldı

Hakkari Yüksekova’da geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, ölüm yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında alındı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
Şehit Bedirhan bebek mezarı başında anıldı

Hakkari Yüksekova’da geçtiğimiz yıl terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan EYP’nin patlaması sonucu annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit düşen 11 aylık Bedirhan bebek, ölüm yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki mezarı başında alındı.


Olay 31 Temmuz 2018 tarihinde Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşanmıştı. Ülkeyi yasa boğan olayda, Nurcan Karakaya, 11 aylık bebeği ile Yüksekova Kalane Üs Bölgesinde görev yapan astsubay eşi Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’yı ziyaret etti. Ziyaret dönüşünde terör örgütü PKK’nın tuzakladığı EYP’nin patlaması sonucu anne ve Bedirhan bebek araçlarının içinde şehit oldu.


Olayın yıl dönümünde Sivas’ın Şarkışla ilçesinde anma programları düzenlendi. Muhsin Yazıcıoğlu Camii’nde mevlit okutuldu. Ardından Bedirhan bebeğin ve annesi Nurcan Karakaya’nın mezarı ziyaret edildi. Burada mezarlara çiçek bırakılarak dualar okundu.


Terör saldırısında eşi ve 11 aylık bebeğini kaybeden Astsubay Çavuş Serkan Karakaya, ailesinin vefatının yıl dönümünde, mezarları başında yaptığı açıklamada, “Eşimin ve çocuğumun şehadetlerinin 1. yıl dönümü. Mevlit okuttuk. Rabbim eşim ve çocuğumun ruhlarını bundan haberden etsin. Acımızdan hiçbir şey eksilmedi. Acımız ilk gün ki gibi taze. Rabbim hiçbir eve şehit ateşi düşürmesin. Ancak,biz şehit verdikçe ülkemiz ve bayrağımız var olacaktır. Yaşasaydı çocuğum 1.5 yaşında olacaktı. Başka çocukları görüyorum,sevemiyorum, gözlerin doluyor. Oğlumun videolarını görünce dayanamıyorum. Bu acı tarif edilmez ama birde bunun gururlu tarafı var. Şehit eşiyim, şehit babasıyım. Göğsüm kabararak geziyorum” dedi.



Suçu babasını görmek miydi?


Katillerin hak ettikleri şekilde yargılanmalarını talep eden Karakaya, “Geçtiğimiz günlerde oğlumun ve eşimin katilleri yakalandı. Yakalanan katillerden birisi bayandı. Hamileydi. Biz Türkler, bu katil PKK kadar zalimce düşünemiyoruz. ‘hamile kadının suçu ne’ şeklinde yorumlar yazanlar oldu. Peki benim çocuğumun suçu neydi? Silahı yoktu, asker değildi, polis değildi. Sadece beni ziyarete gelmişti. Suçu bu muydu? Devletimizin bu katilleri hak ettikleri şekilde yargılamalarını istiyorum. Hiçbir eve şehit haberi gitmemesini diliyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27
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