Şehit Bedirhan bebeğin ismi parkta yaşayacak

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Bedirhan Mustafa'nın ismi, Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki bir parkta yaşatılacak.

Gültekin Mahallesi'nde Şarkışla Belediyesince SODES Projesi kapsamında düzenlenen Şehit Bebek Bedirhan Mustafa Karakaya Parkı'nın açılış töreninde konuşan Sivas Valisi Davut Gül, parkı yapanlara teşekkür etti.

Şehidin isminin parka verilmesinin önemine değinen Gül, "Parkın diğer önemi ise engelli kardeşlerimize hizmet edecek olması. Şarkışla ölçeğinde 22 bin nüfusun olduğu bir yerde 45 park yapılması, 14 halı saha yapılması da önemli." dedi.

Çocuklara, gençlere ve insana yatırım yapmayan hiçbir kurum ve kuruluşun, devletin, organizasyonun hayatta kalma ihtimali bulunmadığını vurgulayan Vali Gül, "Bugün 3 yaşındaki bebeğe, 5 yaşındaki çocuğa yatırım yaparsanız 10-20 sene sonra bunun meyvelerini alırsınız." diye konuştu.

ENGELLİLERE DE HİZMET VERECEK

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı İsmet Yılmaz da parkın yapımına katkı sunanlara teşekkür ederek parka şehit bebek Bedirhan'ın isminin verilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Parkın engellilere de hizmet vereceğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

"İnsan gider, gittikten sonra yerine eserleri kalır. Eser bırakırsanız isminizi yaşatırsınız. Bedirhan eser bıraktı mı? Bıraktı çünkü bu vatan uğrunda son nefesini verdi. Daha uzun bir ömür beklerken bu ülkenin düşmanları, yabancıların maşaları, bu ülkeye verecekleri hiçbir şey olmayan bir yapı annesiyle birlikte Bedirhan'a kıydılar. Herkes doğdu, mutlaka ölecek ama gittikten sonra bir hayırla anılmak lazım. Hem Nurcan kardeşimiz hem Bedirhan'ımız hayırla anılıyor. Bizlere düşen onların anısını yaşatmak, işte bugün bu parka adının verilmesi, okula adının verilmesi bu şehitlerimizin ismini yaşatacağımızın kararlılığını göstermektedir. Allah birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin."

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler, parkın ve şehit Bedirhan Mustafa Karakaya'nın fotoğrafının bulunduğu anıtın açılışını gerçekleştirdi.

Törene şehit Bedirhan'ın anneannesi Sudiye Demir, Şarkışla Kaymakamı Akif Pektaş, Şarkışla Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz da katıldı.