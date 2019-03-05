Şehit bebek Bedirhan Karakaya’nın ismi yaşatılacak

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK’nın yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya’nın ismi Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesindeki zırhlı kirpi aracına verildi.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik ve İlçe Alay Komutanı Albay Tahsin Saruhan, şehit bebeğin isminin yaşatıldığı araç önünde şehitler için dua etti. Kaymakam Pendik, burada yaptığı konuşmada terör örgütü PKK’nın bebek katili bir örgüt olduğunu söyledi. Kaymakam Pendik, "Şehit ettikleri bebeklerin çoğu gariban Kürt kardeşlerimizin çocukları ve bebekleridir. Şimdi basında ve sosyal medyada bu katiller kendilerini demokrasi ve barış güvercini gibi göstermeye çalışmaktadırlar. Biz de bebek katili olduklarını unutmayacağız ve unutturmayacağız. ve her zaman yüzlerine vuracağız. Yakın zamanda annesiyle beraber hain terör saldırısında şehit edilen Bedirhan bebeğin acısını hala yüreğimizde hissetmekteyiz. Şehit bebek Bedirhan Karakaya’nın isminin Beytüşşebap Jandarma Komando Alay Komutanlığı tarafından zırhlı personel aracına verilmesi bir nebze olsun bizi sevindirdi ve gururlandırdı. Bu vesileyle tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor ve şehitler ölmez, vatan bölünmez diyoruz" dedi.