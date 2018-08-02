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Sehit bebeğin son görüntüsü yürekleri dağladı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda üs bölgesinde astsubay eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya (26) ve 11 yaşındaki bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü. Şehit bebek Bedirhan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 17:13

Bölücü terör örgütü PKK’nın hain bombalı saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın görüntüleri ortaya çıktı. Minik Bedirhan'ın görüntülerini doğumundan bir süre sonra babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın önceki görev yeri olan Uşak’ta çektiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 02 Ağustos 2018 Perşembe 17:13
  1. Uşak
  2. PKK
  3. Serkan Karakaya
  4. Bedirhan Mustafa Karakaya
  5. Nurcan Karakaya

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  • lanetullahi aleyhuma lanetullahi aleyhuma 14 dk önce
    Allah'ımkahretsin bu kahpelerietekli kancıklarbunlara piknikçi diyenleride Allah a havale ediyorum
  • DoktorDoktor20 dk önce
    Soysuz hıristiyanlar ve gayri meşru veletleri pisraili BOYKOT. bu terröristleri büyütüp besleyen gevur alemidir
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