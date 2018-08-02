Sehit bebeğin son görüntüsü yürekleri dağladı

Bölücü terör örgütü PKK’nın hain bombalı saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın görüntüleri ortaya çıktı. Minik Bedirhan'ın görüntülerini doğumundan bir süre sonra babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın önceki görev yeri olan Uşak’ta çektiği öğrenildi.