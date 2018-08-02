Sehit bebeğin son görüntüsü yürekleri dağladı
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen bombalı saldırıda üs bölgesinde astsubay eşini ziyaret eden Nurcan Karakaya (26) ve 11 yaşındaki bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya şehit düşmüştü. Şehit bebek Bedirhan'ın son görüntüleri ortaya çıktı.02 Ağustos 2018 Perşembe 17:13
Bölücü terör örgütü PKK’nın hain bombalı saldırısında annesi Nurcan Karakaya ile birlikte şehit olan 11 aylık Bedirhan Mustafa Karakaya’nın görüntüleri ortaya çıktı. Minik Bedirhan'ın görüntülerini doğumundan bir süre sonra babası Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın önceki görev yeri olan Uşak’ta çektiği öğrenildi.
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