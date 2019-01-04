Şehit bebeğin ismi üs bölgesinde yaşatılıyor

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör örgütü PKK'nın yola tuzakladığı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu annesiyle şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın ismi, astsubay babasının daha önce görev yaptığı üs bölgesine verildi.

İlçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki üs bölgesinde görevli Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya'yı ziyaret edip dönüş yolunda, 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu araçta annesi Nurcan Karakaya ile şehit düşen 11 aylık Mustafa Bedirhan Karakaya'nın adı, terörle mücadelenin etkili şekilde yürütüldüğü üs bölgesinde yaşatılıyor.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler de 3 gündür yoğun kar ve tipinin etkili olduğu 2 bin 608 metre rakımlı bölgedeki "Şehit Bebek M. Bedirhan Karakaya Üs Bölgesi"ni ziyaret etti.

- Üs bölgesinin yolu 4 saatte açıldı

Kaymakam Kendüzler, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu bölgeye İl Özel İdaresi Yüksekova Şantiye Şefliği karla mücadele ekiplerinin iş makineleriyle 4 saat süren yol açma çalışması sonucu ulaşabildi.

Araçların ilerlemekte zorluk çektiği kısımlarda yaya olarak yola devam eden Kaymakam Kendüzler ve beraberindekiler, uzun uğraşlar sonucu ulaştıkları üs bölgesinde görevli güvenlik güçlerine moral vererek, başarı dileğinde bulundu.

Kendüzler, yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin zor bir bölgede terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü belirterek, "Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu bölgede karla mücadele ekipleri gece gündüz çalışarak gerek köy yollarını gerekse üs bölgelerinin yollarını açarak ulaşımı sağlıyorlar. Güvenlik güçlerimizi her fırsatta ziyaret edeceğiz. Yaklaşık 4 kilometre yürüdük." diye konuştu.

Üs bölgesinde görevli güvenlik güçleriyle sohbet eden Kendüzler, daha sonra nöbet kulübelerini gezdi. Bir askerin ailesiyle telefonla görüşen Kendüzler, güvenlik güçleriyle fotoğraf çektirdi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Kendüzler'e Yüksekova Belediye Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Özcan, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Baş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Yüzbaşı Ahmet Ayvaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı da eşlik etti.