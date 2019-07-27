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Şehit babasının fotoğrafına baktı

Adıyaman’da şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay’ı (31) binlerce kişi uğurlarken, Emniyet Müdürü Metin Alper törendeki konuşması damga vurdu.

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
Şehit babasının fotoğrafına baktı

Adıyaman’da şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay’ı (31) binlerce kişi uğurlarken, Emniyet Müdürü Metin Alper törendeki konuşması damga vurdu. Şehidin 1.5 yaşındaki oğlu, annesinin elinde bulunan babasının fotoğrafına bakması yürekleri dağladı.


Geçtiğimiz günlerde terör örgütü PKK mensupları tarafından Adıyaman’ın Sincik ilçesinde devriye görevi esnasında polis aracına yapılan saldırıda şehit olan Polis Memuru Taha Uluçay için Adıyaman’da tören düzenlendi. Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgundan alınan şehidin Türk Bayrağına sarılı tabutu Valilik önünde düzenlenen tören alanına getirildi.


Tekbirler ve sloganlar eşliğinde tören alanına getirilen şehidin tabutuna sarılan şehidin eşi Sümeyra Uluçay, tabuta sarılara “Nasıl kıydılar sana, ah canım ah, kalk kalk. Ayağının altını öpeyim” dedi.


Yüreklerin dağlandığı törende, acılı eş 1,5 yaşındaki oğlu Tuğra Berk’i kucağından indirmedi. Şehit eşi ve oğlu güneşten etkilenmesin diye görevliler kartondan gölgelik yaptı. Annesinin kucağından inen 1,5 yaşındaki Tuğra Berk, annesin elinde bulunan babasının fotoğrafına bakması yürekleri dağladı. Vali Aykut Pekmez, şehidin kardeşi Furkan Uluçay’ı teselli etmeye çalıştı.



Emniyet Müdürünün konuşması duygulandırdı


Adıyaman Emniyet Müdürü Metin Alper törende yaptığı konuşmada, alanda bulunan binlerce kişiyi hem duygulandırdı hem de gururlandırdı.


Metin Alper konuşmasında, “Adıyaman bu gün şehidine sahip çıktı. Adıyaman bu gün bayrağına, ezanına, dinene, mukaddesatına sahip çıktı. Taha kardeşimiz sürekli eşine şehit olacağını ifade ettiğini ve 27 Temmuz günü hain saldırıda şehit düştü. Adıyaman bugün şehidine, bayrağına sahip çıktı. Ezanına, dinine, mukaddesatına sahip çıktı. Ey hainler, ey hainlerin işbirlikçileri, sizlere kim sahip çıkacak, sizleri kim bayrakla, ezanla gönderecek, sizlerin bu sonu belli olmayan yolculuğunuzun sonunu en sonunda göreceğiz. Ey Taha kardeşim ben senden razıyım. Ya Rabbi ben şahidim ki Taha kardeşim annesinden emdiği sütü hakkını sonuna kadar verdi. Kendisine giydirilen polis üniformasının hakkını sonuna kadar verdi. Kendisine bayrağın, silahın sonuna kadar hakkını verdi. Ben şahidim sende şahit ol ya Rabbi. Silah arkadaşları da şahit ya Rabbi. Bugün bütün Adıyaman şahit ya Rabbi. Sen de şahit ol ya Rabbi. Adıyaman bugün şehidini bayrağına sardı, Adıyaman bugün şehidini ay yıldızlı bayrağına sardı. Şair ne demişti ey şehit oğlu şehit istemeden benden makber sana avucunu, kucağını açmış bekliyor peygamber demişti. Adıyamanlı bugün şehidini Peygamberin kucağına gönderiyor. Allah’a gönderiyor. Ey hainler, ey fareler, ey fare gibi deliklerde gezenler siz kimin kucağına gideceksiniz.Siz kimin kucağına oturacaksınız. Bu Adıyamanlı bunun hesabını soracak bu askerlerimiz, bu polislerimiz, bu jandarma özel hareket bunun da hesabını soracak” dedi


Metin Alper’in konuşmasını alanda bulunanların alkışlarıyla kesildi.


Adıyaman Müftüsü Mehmet Taşcı’nın duasının ardından, Emniyet Müdürü Metin Alper başta olmak üzere polisler, tabutu sırtladı. Cenaze aracına götürülen şehidin tabutu daha sonra Adıyaman Havalimanına götürüldü.


Şehidin cenazesi uçak ile memleketi Kayseri’ye gönderildi.

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Haber Tarihi: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:30
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