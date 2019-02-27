Şehit babasını dolandırdığı iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı Adana'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında şehit olan polis memuru Aytekin Kuru'nun babasını 9 bin lira dolandırdığı ileri sürülen zanlılar cezaevine gönderildi

ADANA (AA) - Adana'nın Kozan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Özel Harekat Daire Başkanlığında şehit olan polis memuru Aytekin Kuru'nun babası Süleyman Kuru'yu 9 bin lira dolandırdığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı. Pekmezci Mahallesi'nde yaşayan Kuru'nun evine giden ve kendilerini cumhuriyet savcısı olarak tanıtan 2 şüpheli, bir hırsızlık olayıyla ilgili soruşturma yürüttüklerini belirterek, şehit babasından evde parası varsa seri numaralarının karşılaştırılması için kendilerine teslim etmesini istedi. Süleyman Kuru'nun 9 bin lira verdiği 2 şüpheli, ticari taksiyle bölgeden ayrılacağı sırada evin önünden geçen muhtar Bayram Koyuncu durumdan şüphelenip olayı sorgulaması üzerine panikleyerek yaya olarak kaçtı. Muhtar, cami imamına anons yaptırarak şüphelilerin yakalanması için mahalle sakinlerinden yardım istedi. Bunun üzerine mahalleli 2 zanlıyı saklandıkları portakal bahçesinde yakalayarak, jandarma ekibine teslim etti. Zanlı İsmet K. ve Cemal Ç, jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Zanlıların üzerinde ele geçirilen 9 bin lira ise Kuru'ya teslim edildi.

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