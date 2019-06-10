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Şehit babasından Akşener’e teşekkür

Hakkari’deki üs bölgesine yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın babası, cenazeye katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i görünce, "Çok mutlu olduk seni gördüğümüze" ifadelerine yer verdi.

10 Haziran 2019 Pazartesi 11:45
Şehit babasından Akşener’e teşekkür

Hakkari’deki üs bölgesine yapılan saldırı sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta’nın babası, cenazeye katılan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i görünce, "Çok mutlu olduk seni gördüğümüze" ifadelerine yer verdi.


Geçen ay Piyade Uzman Çavuş Celal Hayta, Hakkari’deki üs bölgesinde Irak’ın kuzeyinden teröristlerce yapılan saldırısı sonrası ağır yaralanmış, GATA’da tedavi altına alınmıştı. Hayta, yoğun bakım ünitesinde bir aydır verdiği yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu. Şehidin Adapazarı ilçesi Kurtuluş Mahallesindeki baba evine Türk bayrakları asıldı. Şehit Hayta için Serdivan ilçesinde bulunan Sapak Camii’nde cenaze namazı düzenlendi. Cenaze namazına Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başta olmak üzere; Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve çok sayıda vatandaş katıldı.


İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, şehidin baba ve annesine başsağlığı diledi. Bu esnada şehit babası Muharrem Hayta cenazeye katılan Akşener’i görünce, "Çok mutlu olduk seni gördüğümüze" ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 11:45
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