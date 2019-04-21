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Şehit babasına Kırıkkale Valisi’nden Türk bayrağı

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi.

21 Nisan 2019 Pazar 19:11
Şehit babasına Kırıkkale Valisi’nden Türk bayrağı

Türkiye-Irak sınırında devam eden operasyon sırasında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin, memleketi Kırıkkale’de toprağa verildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer ise defin sırasında şehit babasına Türk bayrağı takdim etti.


Hakkari’de Irak sınırında güvenlik güçleriyle PKK’lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit düşen dört askerden biri olan Piyade Sözleşmeli Er Şevket Çetin’in (27) naaşı, memleketi Kırıkkale’ye getirildi. Öğlen namazını müteakiben Nur Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Balışeyh ilçesine bağlı İzzettin köyünde defnedildi. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer defin sırasında şehit babası Doğan Çetin’e Türk bayrağı takdim etti. Daha sonra Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, AK Parti İl Başkanı Nuh Dağdelen, İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu şehit ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Taziye çadırında İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından Kur’an-ı Kerim tilaveti ve dualar yapıldı.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 19:11
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