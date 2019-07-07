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Şehit babası oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı

Şanlıurfa’da denetleme sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı.

07 Temmuz 2019 Pazar 16:37
Şehit babası oğlunu asker selamıyla son yolculuğuna uğurladı

Şanlıurfa’da denetleme sırasında fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik, Adana’da son yolculuğuna uğurlandı. Törende şehidin babası, oğlunun naaşı top arabasına konduğu sırada asker selamı verdi.


Şanlıurfa’da 26 Haziran’da meydana gelen olayda, Suriye’de görev yapmak için Sakarya 7’nci Komando Tugayı’ndan 20’nci Zırhlı Tugay Komutanlığına sevk edilen askerlerden ikisi denetleme esnasında fenalaştı. Hastaneye kaldırılan Uzman Çavuş Mehmet Dursun kurtarılamayarak şehit olurken, tedavi gören Uzman Onbaşı Kuddusi Volkan Şevik de bugün şehit oldu. Şehidin acı haberi Adana’nın Seyhan ilçesi Denizli Mahallesi’ndeki babaevine ulaştı. Şehidin evine Türk bayrakları asıldı.Şehidin memleketine getirilen cenazesi cenaze namazı için Sabancı Merkez Camii’ne götürüldü. Şehidin annesi Dilek Şevik’in "Oğlumu getirdim işte. Şehit oğlum geldi" diyerek gözyaşlarına boğulması yürekleri dağladı. Adana Müftüsü Hasan Çınar’ın kıldırdığı cenaze namazı sırasında şehidin kardeşi gözyaşlarına hakim olamadı. Duaların ardından helallik alındıktan sonra şehidin naaşı, omuzlarda top arabasına taşındı. Şehidin naaşı Kabasakal Mezarlığı’nda toprağa verildi.


Törene Adana Valisi Mahmut Demirtaş, milletvekilleri, askeri erkan, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 16:37
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