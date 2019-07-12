Şehit babasıoğlu için lokma döktürdü Marmaris’te FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker için anne vebabası lokma döktürdü.

Marmaris’te FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker için anne vebabası lokma döktürdü.

Muğla Marmaris’te Fetullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz 2016’da hain darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konakladığı otele düzenlenen saldırıda şehit düşen polis memuru Necip Cengiz Eker için annesi Bahar Ekervebabası Nihat Eker lokma döktürdü.Marmaris’te yaşayan Eker çifti, oğlunun adının verildiği polis merkezindelokma döktürüp vatandaşlara dağıttı. Bu önemli günde Nedip Cengiz Eker Polis Merkezi’nde görevli polisler ve Marmaris Emniyet Müdürü Metin Ercan yalnız bırakmadı. Yeni Camii’de şehit Nedip Cengiz Eker için mevlit okutuldu.

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