RİZE (İHA) – Şırnak Ağır Ceza Mahkemesinde, 12 Nisan 2012’de Uludere’de Jandarma Uzman Çavuş Caner Kesimal ve Jandarma Uzman Çavuş Bayram Tekin’in şehit edildiği ve 3 askerimizin yaralandığı 12 kişilik terörist gurubun sözde tim komutanı Asiye Y.’nin yargılanmasına başlandı. Yargılama esnasında terörist Asiye Y.’nin gayri ciddi tavırları nedeni ile mahkeme salonunda gerginlik yaşandı. Seslerin yükseldiği sırada şehit kardeşi Serkan Kesimal, mahkeme heyetinden teröristin tavırlarına dikkat etmesi yönünde uyarılmasını isteyerek tepki gösterdi. Şehit babası ise idam istedi. Mahkeme, kararın açıklanması için bir sonraki duruşmaya ertelendi.

Şehit babası idam istedi

Mahkeme heyeti daha sonra, şehit babası İrfan Kesimal’i dinledi. Usulen, ’Şikayetçi misiniz?’ sorusuna cevap veren Kesimal, "Tabi ki şikayetçiyim. En ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Hatta idam edilmesini istiyorum." dedi.

“En ağır şekilde cezalandırılmalı”

Daha sonra şehit ailesinin avukatı Remzi Kutanoğlu söz alarak, "Şehidimizin katili teröristin, Türk milleti adına en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ederiz." ifadelerini kullandı.

Mahkeme ertelendi

Mahkeme, savcının mütalaası neticesinde 14 Mayıs 2019 Salı gününe ertelendi. Bir sonraki duruşma tarihinde kararın açıklanması bekleniyor.

Mahkemeye Ardeşen Kaymakamı Emrah Yılmaz, Ardeşen İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mustafa Çiçek, Rize İl Genel Meclis Başkanvekili Zekeriya Bozkan, MHP Rize İl Başkanı İhsan Alkan, Yeniden Refah Partisi Ardeşen İlçe Başkanı Orhan Çağaltay, şehit yakınları ile çok sayıda Ardeşenli vatandaş katılırken, MHP Ardeşen Belediye Başkan Adayı Av. Remzi Kutanoğlu’da şehit ailesinin avukatı sıfatı ile mahkemede yer aldı. Öte yandan davaya, Şehit Jandarma Uzman Çavuş Caner Kesimal’in ailesi Pazar Adliyesinde Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.