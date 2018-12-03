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Şehit babası için kütüphane oluşturdu

Hakkari'de 1995 yılında PKK'lı teröristlerce şehit edilen güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın kızı Şirin Adıyaman, Gençlik Merkezi'nde babasının adının verildiği kütüphane oluşturdu- Vali İdris Akbıyık:- "Çocuklarımızın, gençliğimizin, ülkemizin geleceğini kitapta ve eğitimde görüyoruz. Onun için de Hakkari'de 'Bir kitap bir insan' projemizi başlattık"- Şehit kızı Adıyaman:- "Hiçbir vatan haini birliğimizi bozamayacaktır. Baba kokusu, baba özlemi nedir anlamadan büyüdüm"

03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09
Şehit babası için kütüphane oluşturdu

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de 23 yıl önce şehit olan güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın adı, kızı tarafından oluşturulan kütüphanede yaşatılacak.

Bulak Mahallesi'nde yaşayan Şirin Adıyaman, 1995'te PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan babası güvenlik korucusu Yusuf Adıyaman'ın anısına, temin ettiği kitap ve malzemelerle Gençlik Merkezi'nde kütüphane oluşturdu.

"Şehit Yusuf Adıyaman" adının verildiği kütüphanenin açılışı Vali İdris Akbıyık tarafından yapıldı.

Vali Akbıyık, yaptığı açıklamada, kentte gündemlerinin kitap ve eğitim olduğunu söyledi.

Tüm Hakkarililerin de gündeminin kitap ve eğitim olmasını arzu ettiklerini belirten Akbıyık, "Çocuklarımızın, gençliğimizin, ülkemizin geleceğini kitapta ve eğitimde görüyoruz. Onun için de Hakkari'de 'Bir kitap bir insan' projemizi başlattık. Kitap okumanın yolu da kütüphanelerden, okullardan, bu mekanlardan, kültür merkezlerinden geçiyor." dedi.

Kütüphanenin oluşturulmasında emeği geçenlere teşekkür eden Akbıyık, "Şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Hepimize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah burada çok kitap okuyacağız, yeni güzel şeyler öğreneceğiz, memleketimize faydalı insanlar olacağız." ifadesini kullandı.

- "Gün birlik ve beraberlik günüdür"

Şehidin kızı Şirin Adıyaman da vatan uğruna birçok şehit verildiğini anlattı.

"Bizler de başarılı ve kutsal şehitlerimize layık olabilmek için 'gün birlik ve beraberlik günüdür' diyerek ülkemizi bugünkü terör bataklığından kurtarmak için tıpkı Kurtuluş Savaşı'ndaki gibi birlik ve beraberlik içinde hareket etmeliyiz." diyen Adıyaman, "Türkiye Cumhuriyetine sahip çıkmalıyız. Hiçbir vatan haini birliğimizi bozamayacaktır. Baba kokusu, baba özlemi nedir anlamadan büyüdüm. Bazen babalarına koşan çocuklar görürüm, kıskanırım, bazen koşup sarılmak isterdim, tuhaf olurdum." değerlendirmesinde bulundu.

Şehit Adıyaman'ın diğer kızı Elmas'ın babası için yazdığı şiir de törende duygulu anlar yaşattı.

Vali Akbıyık ve beraberinde Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Muammer Alper ve kurum amirleri daha sonra kütüphaneyi gezdi.



Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 17:09
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