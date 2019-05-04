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Şehit babası, hakarete uğramamak bisiklete biniyor

Adana’da 69 yaşındaki şehit babası Musa Demiryürek, geçtiğimiz yıl şehit annesi Zübeyde Tura’nın hakarete uğramasının ardından otobüs yerine bisiklet kullanmaya başladı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:21
Şehit babası, hakarete uğramamak bisiklete biniyor

12 Nisan 2016 tarihinde Mardin’in Nusaybin ilçesinde PKK’lı teröristlerce bir eve tuzaklanan bombanın patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kadir Demiryürek’in geride bıraktığı babası Musa Demiryürek (69), özel halk otobüslerine ücretsiz binme hakkını kullanmıyor.

Geçtiğimiz yıl Adana’da elindeki şehit kartını göstermesine rağmen otobüs şoförü tarafından hakarete uğrayan Zübeyde Tura gibi hakarete uğramak istemeyen şehit babası Musa Demiryürek, özel halk otobüsüne binmeme kararı aldı.

Merkez Yüreğir ilçesine bağlı Ulubatlı Hasan Mahallesi’nde yaşayan şehit babası, her cuma günü Asri Mezarlık’ta bulunan şehitliğe bisikletiyle yaklaşık 5 kilometre yol giderek, şehit oğlunu ziyaret ediyor. Hakarete uğramak istemediği için böyle bir yola başvurduğunu ifade eden Demiryürek, aynı zamanda ilerleyen yaşına rağmen spor yaparak sağlıklı kaldığını söyledi.

"Yapılan çok yalnış"

Bisiklete önceden beri bindiğini ancak şehit annesine yapılan hakaretten dolayı bir daha otobüs kullanmadığını kaydeden Demiryürek, “Şoförlerin hepsine kötü diyemem ama yapılan çok yanlış bir şey. Şehit annesine yapılan hakaret bilinçsizce yapılmış bir hareket. Ben de bu olayı duyduktan sonra bisikletle gelip gitmeye başladım. Bana da hakaret ederler diye binmiyorum. Bundan sonra da şoför dursa bile otobüse ben binmem” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 04 Mayıs 2019 Cumartesi 13:21
  1. Mardin
  2. Adana
  3. Şehit babası
  4. hakarete uğramamak için otobüse değil bisiklete biniyor

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