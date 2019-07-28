0553 313 94 23

Şehit babası Bilgin Hırçın son yolculuğuna uğurlandı

Karabüklü şehit polis Ercan Hırçın’ın vefat eden babası Bilgin Hırçın son yolculuğuna uğurlandı.

28 Temmuz 2019 Pazar 18:25
Şehit babası Bilgin Hırçın son yolculuğuna uğurlandı

Karabüklü şehit polis Ercan Hırçın’ın vefat eden babası Bilgin Hırçın son yolculuğuna uğurlandı.


Mardin’in Dargeçit İlçesi’nde PKK’lıların saldırısında şehit olan polis memuru 37 yaşındaki Ercan Hırçın’ın vefat eden babası Bilgin Hırçın düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Şirinevler Mahallesinde düzenlenen cenaze törenine Hırçın’ın yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı İsmail Bayata, AK Parti Milletvekili Niyazi Güneş, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun, AK Parti İl Başkanı Av. İsmail Altınöz, AK Parti Dış ilişkiker Başkan Yardımıcısı Ceylan">Mehmet Ceylan, polisler, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Şirinevler Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından şehit polis babası Hırçın’ın cenazesi 5000 Evler Aile Mezarlığına defnedildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 18:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FSM Köprüsü trafiğe tamamen açıldı
    1. FSM Köprüsü trafiğe tamamen açıldı
    2. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’ndeki 31..
    3. Vahşet! Köye giren kaplanı sopalarla..
    4. Aydın: “Kastamonuspor, şehrin en büyük..
    5. Off-Road yarışları nefes kesti
    6. Uyuşturucu ticaretine adli kontrol
    7. İsrail, Filistin'in elektrik borcunu..
    8. Douglas: "Abdullah Avcı çalışmak..
    9. Türk çıkarma gemisi TCG Bayraktar o..
    10. Rizeliler Aydın Zeytinyağı’na yoğun..
    11. Türkiye İş Bankası Satranç Süper Ligi
    12. Şehit babası Bilgin Hırçın son..
    13. Başkan Uygur, oğlunun işine son verdi
    14. Kabil’de bilanço artıyor: 2 ölü, 25..
    15. İnegöl’de feci kaza: 5 yaralı
    16. Gazeteci Arseven'den Cumhurbaşkanı..
    17. Kalp krizi geçiren ünlü profesör vefat..
    18. Usta oyuncu Yalçın Gülhan son..
    19. Kanalizasyon inşaatında göçük: 1 ölü
    20. 3 yaşındaki Kağan’ın aranmasına devam..
    21. Kestiği ağacın altında kalarak..
    22. Karaman'da esnaflar buldu!..
    23. Piknikte baraja düşen genç hayatını..
    24. Ereğli’de Türk çoban, av ve bekçi..
    25. Yola dökülen mıcır sürücülere zor..
    26. Soylu: "Geçici koruma statüsündeki..
    27. Kastamonu’da orman yangını
    28. Korkunç olay! Tamir ettiği midibüsün..
    29. Afyonkarahisar'da tekne battı: 1 ölü
    30. "En büyük eroin operasyonu"..
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İmamoğlu'nun görüşme talebine Erdoğan bu cevabı vermiş!
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsrail'in Türkiye korkusu! 'Türkiye o ülke ile işbirliği yapacak'
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsmet İnönü’den Emel Sayın’a: Yıllarca bu millete 'illallah' dedirttim
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    İsrail Büyükelçisi, Cumhurbaşkanını görünce şaklabanlığa başladı!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!
    Gövde gösterisi yapayım derken rezil olmak... Mısır Ordusu'ndan sirk gösterisi!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Kayserispor tarihi fark yedi! Hakem maçı 60. dakikada bitirdi
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor
    Associated Press servis etti... Avrupa bu köyü konuşuyor