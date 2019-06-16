0553 313 94 23

Şehit babası ‘Babalar Günü’nde öldü

Iğdır’ın Pamuk Geçidi’nde 1992 yılında terör örgütünce şehit edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın babası Ahmet Hamlı (81), Babalar Günü’nde hayatını kaybetti.

16 Haziran 2019 Pazar 18:24
Şehit babası ‘Babalar Günü’nde öldü

Iğdır’ın Pamuk Geçidi’nde 1992 yılında terör örgütünce şehit edilen Şehit Astsubay İlhan Hamlı’nın babası Ahmet Hamlı (81), Babalar Günü’nde hayatını kaybetti. Hamlı’nın cenazesi gözyaşları içerisinde son yolculuğuna uğurlandı.


Iğdır’ın Pamuk Geçidi’nde 18 Nisan 1992’de bölücü terör örgütünün yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde hunharca şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Samsunlu İstihkam Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı’nın babası Ahmet Hamlı, bir süredir böbrek hastasıydı ve sabaha karşı evinde hayatını kaybetti. Hamlı’nın cenazesi İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’ndeki evinden helallik alındıktan sonra Büyük Cami’ne getirildi. Burada ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Hamlı, gözyaşları içerisinde Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.


Cenaze namazına, Hamlı’nın ailesi, yakınları ve dostları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 18:24
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyarbakır'da PKK operasyonu! 4 yıl sonra...
    1. Diyarbakır'da PKK operasyonu! 4 yıl..
    2. Sakarya’da yağmur hayatı olumsuz..
    3. Sel baskınında hayatını kaybeden..
    4. S.Arabistan ve ABD'den İran'a gözdağı!
    5. Fenerbahçe Kulübünün mali genel kurulu
    6. Balıkesir Sındırgı karayolunda kaza: 6..
    7. TİM’in sektör şampiyonu Altunkaya’ya..
    8. KKTC Başbakanı Tatar, AB ülkelerinin..
    9. Bahçelievler’de babalar çocuklarıyla..
    10. Bodrum’da özel uçak pistten çıktı
    11. Kamyonet devrildi, sakatatlar yola..
    12. Yıldırım düşen evin çatısı yandı
    13. Yaralının oğlu olduğunu görünce..
    14. "100. Yılında 19 Mayıs ve Milli..
    15. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi
    16. Toplu halde kıyıya vuran ölü balıklar,..
    17. Maltepeliler, sokak hayvanları için..
    18. "Gençlerimizin azmi ve inancı bizlere..
    19. Ensesi kalınlar Ekrem İmamoğlu'na..
    20. Çekmeköy 1. Kademe Hız Pateni..
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    Dolara karşı büyük hamle! Türkiye de dahil olabilir
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    S-400 füzelerinin konumu, tüm dünyaya servis edildi! ABD'liler uydu görüntülerini ifşa etti
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Suudi Arabistan'dan dikkat çeken açıklama: Eğer ABD bize silah vermezse...
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Pentagon'dan flaş Türkiye açıklaması! "Devam edecek"
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor
    Emeklilere büyük müjde! Sistem değişiyor

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Suudi Arabistan’a büyük şok! Tamamen iptal edildi...
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı
    Yunanistan savaşa hazırlanıyor! Papaz eşliğinde silah ve asker sevkiyatı