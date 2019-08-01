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Şehit babası Atmaca: “Anayasa Mahkemesi kararını kınıyoruz”

Hendek şehidi babası Osman Atmaca, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı kınayarak, “Anayasa mahkemesinin aldığı bu karar devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır.

01 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
Şehit babası Atmaca: “Anayasa Mahkemesi kararını kınıyoruz”

Hendek şehidi babası Osman Atmaca, Anayasa Mahkemesinin aldığı kararı kınayarak, “Anayasa mahkemesinin aldığı bu karar devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır. Şehit babası olarak bu kararın düzeltilmesini istiyoruz” dedi.


Anayasa Mahkemesi’nin ‘Barış Bildirisine’ imza atanlarla ilgili hak ihlali kararına şehit yakınları ve aileleri tepki gösterdi. 2016 yılında Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlere yönelik Hendek Operasyonunda şehit düşen Yozgat’ın Sorgun ilçesine kayıtlı Jandarma Kıdemli Üstçavuş Nusret Atmaca’nın babası Osman Atmaca, Anayasa Mahkemesinin aldığı karar üzerine açıklamalarda bulundu.


Şehit babası Atmaca, “Oğlum jandarma Kıdemli Üst Çavuş Nusret Atmaca, Hendek Operasyonunda 2016’da Diyarbakır Sur’da şehit oldu. Anayasa Mahkemesinin aldığı bu karar, devletimizin, milletimizin huzurunu bozacak bir karardır. Biz şehit babası şehit aileleri olarak çok zor durumdayız bu karar bizi çok üzmüştür. Şehit babası olarak bu kararın düzeltilmesini istiyoruz. Milletimiz olarak bunu bekliyoruz vatanımızın milletimizin yanındayız. Bu kararı içtenlikle kınıyoruz. Devletimiz sağ olsun, çok üzgünüz biz şehit ailesi olarak. Anayasa mahkemesi katliam olarak karar vermiştir ama bizim evlatlarımız vatanı milleti için orada şehit olmuştur arkadaşlarıyla birlikte” dedi.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 13:14
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