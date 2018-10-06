Şehit babası, alçak PKK'yı tek cümlede özetledi!

Batman Gercüş’ün Yemişli köyü ile Mardin’in Dargeçit ilçesinin Umutlu köyü kırsalında operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirilmişti. Meydana gelen patlamada şehit 8 Mehmetçik’imiz şehit oldu. Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus için İzmir Bergama’da bulunan Kurşunlu Camii’nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından tören düzenlendi.

Bakanlar, İzmir Valisi ve Bergamalılar da katıldı

Cenaze törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, Ege Ordusu Garnizon Komutanı Orgeneral Abdullah Recep, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, siyasi partilerinin milletvekilleri, ilçe belediye başkanları, şehidin annesi Şükran Ulus, babası Yücel Ulus, Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulunda öğrenci olan kardeşi Çağrı Ulus ve yakınları katıldı. Bergama’da bulunan meydanda düzenlenen törende yüzlerce Bergamalı da hazır bulundu.

"Bunlar alçak"

Şehidin babası Yücel Ulus ve anne Şükran Ulus, tören alanına yakınlarının yardımıyla getirildi. Baba Yücel Ulus, "Bunlar hain, bunlar alçak. Karşımıza tek tek çıkamıyorlar" diyerek terörü lanetlerken, anne Şükran Ulus da "Bana kim ’annem’ diyecek" sözleri ile gözyaşı döktü.