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Şehit babası 15 Temmuz fotoğraf sergisini gözyaşlarıyla gezdi

Adana’da açılışı yapılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinde şehit polis memuru Yunus Uğur’un babası Ramazan Uğur, gözyaşı dökerek sergiyi gezdi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:36
Şehit babası 15 Temmuz fotoğraf sergisini gözyaşlarıyla gezdi

Adana’da açılışı yapılan 15 Temmuz konulu fotoğraf sergisinde şehit polis memuru Yunus Uğur’un babası Ramazan Uğur, gözyaşı dökerek sergiyi gezdi.


Adana Müzesi’nde açılan “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisinde 15 Temmuz gecesinde objektiflere yansıyan fotoğraflar sergilendi. Protokol üyeleri tarafından kesilen kurdelenin ardından açılışı yapılan sergide, Adana Valisi Mahmut Demirtaş 15 Temmuz şehitlerine Allah’tan rahmet diledi. Kurdelenin kesilmesinin ardından protokol üyeleri sergiyi gezdi.


15 Temmuz gecesi Ankara Gölbaşı Özel Harekat Birliği’ne FETÖ mensuplarınca yapılan bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Yunus Uğur’un babası Ramazan Uğur, şehit evladının fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamadı. Vali Demirtaş’ın elini bir an olsun bırakmadığı şehit babası, o gece objektiflere yansıyan fotoğraflara bakarken hüzün ve gururu bir arada yaşadı.


15 Temmuz Pazartesi gününe kadar ziyaretçilerini ağırlayacak serginin açılışına; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri ile oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları katıldı.

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Haber Tarihi: 11 Temmuz 2019 Perşembe 10:36
  1. sergi
  2. fotoğraf

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