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Şehit Ayşegül Pürnek kabri başında anıldı

Ankara’da askeri servis araçlarına yönelik terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek, verilen mevlit ile şehadetinin 3.

16 Şubat 2019 Cumartesi 13:51
Şehit Ayşegül Pürnek kabri başında anıldı

Ankara’da askeri servis araçlarına yönelik terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek, verilen mevlit ile şehadetinin 3. Yılında kabri başında anıldı.


Ankara’da 2016 yılında askeri servis araçlarına yönelik terör saldırısında şehit olan sivil memur Ayşegül Pürnek için Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesi tarafından mevlit verildi. Kartal Şehitliği’nde verilen mevlide, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular, Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan, şehidin yakınları ve vatandaşlar katıldı.


Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan mevlitte, şehit Ayşegül Pürnek için dualar edildi. Ardından şehit mezarlarını gezen Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, “Ülkemiz, milletimiz ve bayrağımız için canlarını seve seve feda eden şehitlerimize ve gazilerimize çok şey borçlu olduğumuzu söylüyoruz. Ülkemizin ve milletimizin geleceği için şehitlerimizin yakınlarının da yanlarında olduğumuzu tekrar belirtmek istiyorum. Çünkü şehit yakınlarımız ve gazilerimiz bizim için çok değerlidir. Şehitlerimizin bizlere emanetidir. Bugün şehidimizin mevlidi için bütün çalışma arkadaşlarımızla birlikte ailemizin yanında olduk. Bundan sonrada yine bütün şehit ailelerimizin yanlarına olacağız. Bir dertleri ve bir sıkıntıları olduğu zaman biz her zaman yanlarındayız, onların emrindeyiz. Onların bizim başımızın üstünde yeri var. Çünkü biz çok iyi biliyoruz ki onların milletimizin için yaptıklarının ve verdiklerinin karşısında bizim yaptıklarımızın hiç önemi yok. Bir nebze olsun yanlarında olduğumuzu kendilerine hissettirebilirsek bizlerde mutlu oluruz” ifadelerini kullandı.


Türkiye Harp Malülü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Yılmaz Üçkan da, “Biz göreve geldiğimizden bugüne kadar bizim söylediğimiz tek bir şey vardı; şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. O günden bugüne kadar da özellikle şehitliğimizde şehitlerimizin şehadet tarihinde periyodik olarak bundan sonra geleneksel hale getirdiğimiz mevlit programlarını yapıyoruz. Bunu toplumla paylaşmak, toplumun içerisinde şehitlik ve gaziliğe bakış açısını biraz daha farklılaştırdı. İnanıyorum ki bundan sonra şehitlerimizin ve gazilerimizin manası daha da arttı. Bunları yaparken de devlet büyüklerimizin bizlerin yanında olması bizim işimizi kolaylaştırıyor” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 16 Şubat 2019 Cumartesi 13:51
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