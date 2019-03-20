Şehit Ayhan Demirel’in adı Yenimahalle’de ölümsüzleşti

Yaptığı sağlık ocakları ile vatandaşlara yürüme mesafesinde sağlık hizmeti sunan Yenimahalle Belediyesi, sağlık ocaklarına bir yenisini daha ekledi.

Demetgül Mahallesi’ne açılan Aile Sağlık Merkezine 2016 yılında Şırnak’ın Cizre ilçesinde terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonda şehit düşen Özel Harekât polisi Ayhan Demirel’in ismi verildi. Aile Sağlık Merkezinin açılışında konuşma yapan

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Hemşehrilerimin yürüme mesafesinde sağlık hizmeti alması için 36 mahallemizde aile sağlığı merkezi açıyoruz. Çünkü hastaneye gitmek için cebinde dolmuş parası olmayan vatandaşlarımız var” dedi.

Yaşar, “Bugün Demetgül Mahallemize bir sağlık ocağı açıyoruz. Sağlık ocağına bu ülke için genç yaşta canını veren şehidimizin ismini verdik. Bu sayede şehidimizin ailesinin yüreğine bir nebze olsun su serpmek istedik. Şehidimizin ruhunun şad olmasını Yüce Allah’tan temenni ediyor ve ailesine sabırlar diliyorum” dedi.

“Sizin hizmetkârınız olmaya devam edeceğim”

Ülkede yaşanan sorunlara da değinen Yaşar, “Ülkemizin içinde bulunduğu koşulları biliyorsunuz. Terör sorunu, ekonomik sorunlar, işsizlik, eğitim sıkıntısı gibi sorunlarımız var. Bakın analarımız babalarımızın acısına. Üzülüyorum. Bir yurtsever olarak üzülüyorum. Siyaseti siyaset yapmak için değil halka hizmet etmek için kabul eden yönetici olarak üzülüyorum. Kimse bizi ayrıştırmaya, kardeşliğimizi bozmaya çalışmasın. Bizler Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aydınlık yolunda kardeşçe, el ele yürümeye devam edeceğiz. Ben göreve geldiğim günden beri kimseyi ayrıştırmadım, ötekileştirmedim. 10 senedir herkesin belediye başkanı olarak sizlere hizmet ediyorum. Başım dik karşınızdayım. Sizin paralarınızı size harcıyorum. Sizin yaranıza merhem olmayacak kör kuruşun altına imza atmadım, kimse de attıramaz. Görev verdiğiniz sürece de sizin hizmetkârınız olmaya devam edeceğim” diye konuştu.

“28’inci gününde şehit oldu”

Kardeşinin geçici görevle gittiği Cizre’de şehit olduğunu söyleyen Orhan Demirel, “2016 yılında kardeşim 1 ay geçici görevle Cizre’ye gitti. 28’inci gününde şehit oldu. Bu sağlık ocağında kardeşimin adını yaşatan Başkan Yaşar’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

Demetgül Mahalle Muhtarı İsmail Tutan ise Fethi Yaşar’a teşekkür ederek, “Sağlık ocağımızın açılmasından, özellikle de sağlık ocağımıza şehidimizin isminin verilmesinden mutluluk duyuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesini kesen Yaşar, vatandaşlarla birlikte sağlık merkezini gezdi. Açılışa çok sayıda vatandaşın yanı sıra Başkan Yaşar ve eşi Azize Yaşar, şehidin ailesi, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, Yenimahalle Belediye Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcıları Erhan Aras, Başar Bal ve belediye meclis üyeleri katıldı.