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Şehit Aybüke öğretmenin köyünde göç nedeniyle tarihi evler kaderine terk edildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde, şehit Aybüke öğretmenin köyü Tekman’da göç nedeniyle tarihi evler kaderine terk edildi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
Şehit Aybüke öğretmenin köyünde göç nedeniyle tarihi evler kaderine terk edildi

Çorum’un Osmancık ilçesinde, şehit Aybüke öğretmenin köyü Tekman’da göç nedeniyle tarihi evler kaderine terk edildi.


Çorum’da, emekli olduktan sonra Tekman köyüne döndüğünü belirten Özkan Köroğlu, daha önce 150 hane olan köyün göç nedeniyle Tekman Merkez, Karataş ve Yukarısaltuk mahallelerindeki yerleşim alanlarının 30-40 haneye düştüğünü belirtti. Köroğlu, köyde kalanların çoğunun yaşlı nüfus olduğunu belirtirken kıraç tarlalarda buğday, arpa, yulaf ve haşhaş yetiştirildiğini ve köylünün bir kısmının da hayvancılık yaparak geçimlerini sağladığını ifade etti.


Batman’ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017’de PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit düşen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçının köylüsü olduğunu vurgulayan Köroğlu, kendisini rahmetle andıklarını, yakınlarının köyde yaşadığını, anne ve babasının ilçe merkezinde kaldığını kaydetti. Köroğlu, kabrinin köyde olmayışının hüznünü yaşadıklarını söylerken Osmancık ilçe merkezindeki kabri başında düzenlenen anma törenlerine de giderek katıldığını belirtti.


Tekmen köyünde çoğu evlerin metruk halde kimsenin yaşamadığını, gençlerin farklı illerde kimi memur, kimi işçi kimisi de esnaflık yaparak çalıştıklarından dolayı köyde olmadıklarını ifade etti. Köroğlu aynı zamanda ev, ahır ve ambar çatıları yağmur alması nedeniyle çürümeler ve çökmelerin olduğunu dile getirirken köyde kalıp imkanı el veren birkaç kişi de yeni yapı inşa ederek köyde yaşadığını belirtti.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 10:09
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