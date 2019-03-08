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Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Çorum'da bir grup genç şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ı mezarı başında andı.

08 Mart 2019 Cuma 15:06
Şenay Aybüke Yalçın mezarı başında anıldı

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Osmancık temsilcisi Arif Emre Gökel ve TÜGVA üyesi gençler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın mezarını ziyaret etti.

İlçe şehitliğindeki Yalçın'ın kabri başında dua eden gençler, mezarın üstüne kırmızı karanfil bıraktı.

"Türk kadınının sembolü oldu"

Gökel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehit Yalçın'ın hem öğretmen hem de kadın olarak Türk kadınının sembolü olduğunu söyledi

Dünya Kadınlar Günü'nün, özünde bir anma günü olduğuna işaret eden Gökel, şunları kaydetti:

"8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle terör kurşunuyla hayata gözlerini yuman kahraman bir Türk kadınını minnetle yad ediyoruz. Bizler için en zor olanı, öğrencilerini terör kurşunu yüzünden öksüz bırakmış daha 22 yaşında genç bir öğretmeni anmaktır. Temennimiz, terör olmasın, savaş olmasın, Aybüke öğretmen gibi vatan evlatlarını toprağa vermeyelim. Temeli barış üzerine kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'nin ve 'yurtta barış, dünyada barış' anlayışına sahip Türk milletinin en büyük gayesi, dünya barışının sağlanmasıdır. Bu nedenle terörle mücadele eden ordumuzdan Allah razı olsun. Tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz."

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 15:06
  1. Batman
  2. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA)
  3. Şenay Aybüke Yalçın
  4. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü

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