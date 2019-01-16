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Şehit Aybüke öğretmen davasında karar verildi

Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı

16 Ocak 2019 Çarşamba 21:48
Şehit Aybüke öğretmen davasında karar verildi

Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçının şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Batman'ın Kozluk ilçesinde müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu terör saldırısıyla ilgili tutuklu 5 sanık hakkında karar çıktı. Sanıklara 18'er yıl hapis cezası verildi.

Sanıklara silah sağlama suçundan 18 yıl hapis cezası

Habertürk'ten Burak Kutlu'nun haberine göre, PKK tarafından 9 Haziran 2017'de Batman'ın Kozluk ilçesinde Kozluk Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda o sırada yoldan geçen araçta bulunan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın şehit olmuştu. Biri belediye başkanının yeğeni, diğeri öğretmen 2 kişinin de yaralandığı olayla ilgili davanın karar duruşması Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Görülen 6. duruşmada tutuklu yargılanan Lazgin E., Mehmet F., Maşuk Ç., Necat E. ve Menderes E. hakim karşısına çıktı. Mahkeme heyeti sanıklara silah sağlama suçundan 18 yıl hapis cezası verdi.

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Haber Tarihi: 16 Ocak 2019 Çarşamba 21:48
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