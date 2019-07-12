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Şehit ateşi Sarıkamış’a düştü

Siirt’te Polis Özel Harekat olarak görev Mustafa Akgül, geçirdiği trafik kazasında şehit düştü.

12 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Şehit ateşi Sarıkamış’a düştü

Siirt’te Polis Özel Harekat olarak görev Mustafa Akgül, geçirdiği trafik kazasında şehit düştü. Akgül’ün naaşı memleketi Sarıkamış’a getirildi.


Siirt karayolunda otomobiliyle geçirdiği kazada yaralanan Mustafa Akgül, yoğun bakım ünitesinde 13 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 24 yaşında ki Mustafa Akgül cenazesi memleketi Kars’ın Sarıkamış ilçesine getirildi.


Şehit haberinin Akgül ailesine verilmesi üzerine eve Türk bayrağı asılırken haberi alan aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.


Gece saatlerinde Sarıkamış ilçesine gelen Akgül’ün cenazesi bugün defnedilecek.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 10:19
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