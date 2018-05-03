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Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Afrin’de arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Astsubay Cemil Erkek’in şehadet haberi Balıkesir’deki ailesine verildi.

03 Mayıs 2018 Perşembe 22:54
Şehit ateşi Balıkesir'e düştü

Afrin’deki Zeytin Dalı Harekatı’nın bölgedeki arama tarama faaliyeti sırasında teröristlerce hazırlanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Astsubay Cemil Erkekşehit oldu. Erkek'in şehadet haberi Balıkesir'i yasa boğdu. Şehidin acı haberi Balıkesir'in merkez Karesi ilçesine bağlı Yağcılar Mahallesi’ndeki ailesine verilirken, Astsubay Erkek'in evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 03 Mayıs 2018 Perşembe 22:54
  1. Balıkesir
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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