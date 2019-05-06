Şehit ateşi Aydın’a düştü AYDIN (İHA) – Şırnak’ın Gabar Dağı’nda devam eden terör operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un Aydın’ın Germencik ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

AYDIN (İHA) – Şırnak’ın Gabar Dağı’nda devam eden terör operasyonu sırasında şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş’un Aydın’ın Germencik ilçesindeki baba ocağına acı haber ulaştı.

Şırnak’ın Gabar Dağı’nda devam eden terör operasyonları sırasında PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada, Aydınlı Piyade Sözleşmeli Er Görkem Akkuş şehit oldu. Akkuş’un cenazesinin yarın ikindi vakti Germencik ilçesine bağlı Ortaklar Mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada; "Şırnak’ta devam eden operasyonlar esnasında 6 Mayıs 2019 tarihinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Şu ana kadar bir teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlar hava destekli olarak devam etmektedir" denildi.

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