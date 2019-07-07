0553 313 94 23

Şehit Astsubay Recep İnce mevlid-i şerifle anıldı

8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis il merkezinden Hizan İlçesine intikal esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce,şahadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı.

07 Temmuz 2019 Pazar 18:56
Şehit Astsubay Recep İnce mevlid-i şerifle anıldı

8 Temmuz 2017 tarihinde Bitlis il merkezinden Hizan İlçesine intikal esnasında bölücü terör örgütü mensuplarının daha önce yola tuzakladıkları EYP’nin infilak etmesi sonucu ağır yaralanarak kaldırıldığı hastanede şehit düşen Jandarma Astsubay Üst Çavuş Recep İnce,şahadetinin ikinci yılında mevlid-i şerifle anıldı.


Şehit Astsubay Recep İnce’nin Besni ilçesine bağlı Köseceli Beldesinde isminin verildiği Taziye Evinde düzenlenen mevlit programına, şehidin ailesi başta olmak üzere, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Besni Kaymakamı Ahmet Gencer, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimler Derneği Şube Başkanı Hacı Erdengi, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Öğle namazına müteakip başlayan mevlit programında, müftülük görevlileri tarafından Kura’n-ı Kerim ve mevlidi şerif okunarak ilahiler seslendirildi. Şehit Astsubay Recep İnce olmak üzere tüm şehitler dualarla anılarak Allah’tan rahmet dilendi.


Okunan Mevlid-i Şerif’in ardından Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Şehit Astsubay Recep İnce’nin Köseceli Beldesindeki mezarını ziyaret ederek dua etti.


Vali Aykut Pekmez, şehidin acılı babası Osman İnce, anne Cemile İnce, şehidin kardeşleri ve eşine başsağlığı ve sabır diledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 18:56
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanistan'da seçimin galibi belli oldu! Çipras düştü
    1. Yunanistan'da seçimin galibi belli..
    2. İzmir'de ormanlık alanda yangın!..
    3. Ayvalık’ta orman yangını
    4. Yunanistan'da sandık çıkış anketlerine..
    5. Endonezya’da 6.9 büyüklüğünde deprem
    6. İstanbul kültür sanatta halay çekecek!..
    7. Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem
    8. Sivas Valisinden kene açıklaması:..
    9. Arıtma tesisine düşen engelli çocuk..
    10. Fethiye’de yangın: zeytinlik ve..
    11. Cumhuriyet, masum çocuğu kullanarak..
    12. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz..
    13. Şampiyon Şirketler Gurubu 40’ıncı..
    14. "Doğu sınırlarımızda Allah'ın izniyle..
    15. Sosyal medyada yer alan haberlere..
    16. Şehit Astsubay Recep İnce mevlid-i..
    17. Sabri Kalkar’ın acı günü
    18. Seferihisar’da orman yangını
    19. Başpehlivan Ali Gürbüz: “Asla pes..
    20. Samsunlu pehlivan Kırkpınar’da başaltı..
    21. Güney Kıbrıs Rum kesiminde KKTC'li..
    22. Ankara'da korkunç kaza! Ölü ve..
    23. GÜNCELLEME - İzmir'de orman yangını
    24. Bakanlık açıkladı! Öldürülen..
    25. 658. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
    26. İtfaiye ekiplerinden güvercin kurtarma..
    27. Endonezya'da 7.1 şiddetinde deprem!..
    28. Altın kemer Antalya’ya geliyor
    29. Ankara’da feci kaza: 3 ölü
    30. Endonezya'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Cami imamını ve cemaatini duygulandıran an! 2 lira ve bu notu bırakıp gitti
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar