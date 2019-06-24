0553 313 94 23

Şehit Astsubay İlhan Namlı ve babası için mevlit okutuldu

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Namlı ve geçen Babalar Günü’nde 81 yaşında hayatını kaybeden babası Ahmet Hamlı için mevlit okutuldu.

24 Haziran 2019 Pazartesi 12:52
Şehit Astsubay İlhan Namlı ve babası için mevlit okutuldu

Samsunlu Şehit Astsubay İlhan Namlı ve geçen Babalar Günü’nde 81 yaşında hayatını kaybeden babası Ahmet Hamlı için mevlit okutuldu.


Kars 14’ncü Mekanize Tugay Komutanlığı emrinde görevli iken Iğdır’ın Pamuk Geçidi mevkisinde bölücü terör örgütü tarafından gerçekleştirilen yol kesme eyleminde şehit olan Samsunlu Astsubay İlhan Namlı ve Babalar Günü’nde vefat eden babası Ahmet Hamlı için Mevlid-i Şerif merasimi düzenlendi. Mevlit programında Bilal Habeş Mescidi İmam Hatibi Mehmet Oflaz ve emekli İmam Hatip Nazım Candan tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak Şehit Astsubay İlhan Hamlı, babası Ahmet Hamlı ve tüm şehitlerin ruhlarına hediye edildi.


Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası için okutulan mevlide Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı(EMŞAV) Karadeniz Temsilci Bilal Erim, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Asb. Kd. Bçşv. Erdoğan Kapusuz, Güneydoğu gazileri, Kıbrıs gazileri ve Şehit Savcı Murat Uzun’un babası Hamit Uzun, Şehit Uzman Çavuş Yahya Topkaya’nın babası Arslan Topkaya, Hamlı’nın ailesi ve yakınları katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 12:52
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sıcak hava geliyor
    1. Sıcak hava geliyor
    2. Sissoko, Gazişehir Gaziantep yolunda
    3. FETÖ’cü karı koca yakalandı
    4. İç güvenlik operasyonlarında..
    5. İçişleri Bakanlığı açıkladı! 1’i..
    6. İsrailli dolar milyarderinin 20 milyon..
    7. Nükleer fizikçiden dikkat çeken Mursi..
    8. ANALİZ - West Point takımı dünyaya karşı
    9. Irak'ta Savunma, İçişleri ve Adalet..
    10. İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik..
    11. 45 saat sonra enkazdan kurtarılan Mert..
    12. Yıldız Futbolcu Fenerbahçe için 1..
    13. Kaymakam Gencer organize sanayiyi gezdi
    14. Fethiye’de tefeci operasyonu: 4 gözaltı
    15. Kars’ta “Pandemik İnfluenza İl..
    16. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "S-400..
    17. Minikler emniyeti gezdi
    18. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "ABD’nin..
    19. Sanatçı Enis Fosforoğlu son..
    20. İçişleri Bakanlığından, Tunceli'de son..
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    İstanbul seçimi sonrası Şamil Tayyar'dan dikkat çeken çıkış
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Fatih Portakal'dan seçim günü skandal mesaj!
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Saadet Partisi'nde istifa depremi! "Cihat anlayışınız buysa yollarımı ayırıyorum!"
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Ekrem İmamoğlu'ndan büyük skandal! 16 milyon Müslüman'ı görmedi, 170 bin gayrimüslime takıldı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı
    Skandal! CHP’liler başörtülü seçmene oy kullandırtmadı

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Abdurrahman Dilipak'tan seçim değerlendirmesi!"Sıradan bir belediye seçimi kazanan adama zafer kazandırdık"
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı
    Ekrem İmamoğlu kazandı! Irkçı zihniyet kara propagandaya başladı