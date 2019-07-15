Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası için mevlit okutuldu

Şehit Astsubay İlhan Hamlı ve babası Ahmet Hamlı için mevlit okutuldu.

Iğdır’ın Pamuk Geçidi’nde 18 Nisan 1992’de bölücü terör örgütünün yol kesme eyleminde sivil ve silahsız oldukları halde şehit edilen 4 astsubaydan birisi olan Samsunlu İstihkam Teknisyen Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı ve babası Ahmet Hamlı (81) için evlerinde mevlit okutuldu. İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde bulunan şehidin evinde akşam namazı ile yatsı namazı arasında okunan mevlitte Bilal-i Habeşi Mescidi İmam Hatibi Mehmet Oflaz ve emekli İmam Hatip Nazım Candan tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak, şehit Astsubay İlhan Hamlı ile babası Ahmet Hamlı ve tüm şehitlerin ruhlarına dua ile birlikte hediye edildi.

Mevlide, Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Şehit Gazi İşleri Kısım Amiri Piyade Asb. Kd. Bçvş. Erdoğan Kapusuz, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) Karadeniz Temsilcisi Bilal Erim, Güneydoğu gazileri, Kıbrıs gazileri, Şehit Savcı Murat Uzun’un babası Hamit Uzun, Şehit Uzman Çavuş Yahya Topkaya’nın babası Arslan Topkaya, Hamlı’nın ailesi, yakınları, komşuları ve dostları katıldı.