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Şehit Astsubay Adem Tunç, gözyaşları arasında toprağa verildi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentinde 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28) gözyaşları arasında toprağa verildi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:59
Şehit Astsubay Adem Tunç, gözyaşları arasında toprağa verildi

Ağrı’nın Tutak ilçesinde, Suriye’nin İdlib kentinde 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç (28) gözyaşları arasında toprağa verildi.


Suriye’nin İdlib kentinde 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırıda şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un (28) cenazesi dün askeri uçakla Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na getirildi. Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyünde yaşayan Şefika-Ömer Tunç çiftinin 10 çocuğundan 9’uncusu olan Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç için bugün 15 Temmuz Meydanı’nda düzenlenen cenaze törenineAdalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş, Vali Vekili Hidayet Sarı, AK Parti Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, şehidin yakınları ve yaklaşık bin kişi katıldı. İl Müftüsü Tandoğan Topçu tarafından kıldırılan cenaze namazının ardındanhelallik istendi ve dua edildi. Törende şehidin anne ve babası ile kardeşlerigüçlükle ayakta dururken, namaz sonrası omuzlara alınan şehit Tunç’un naaşı, cenaze aracına taşındı.


Şehidin fotoğrafını kardeşi Vefa Tunç taşırken, bekar olan Adem Tunç, Tutak’a 12 kilometre uzaklıktaki Aşağı Köşk köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:59
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