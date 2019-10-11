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Şehit askerle ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

Fırat'ın doğusunda düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nda YPG/PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen havanlı saldırıda şehit olan 2 askerden birinin, şehit olduğu gün doğum günü olduğu öğrenildi.

11 Ekim 2019 Cuma 14:25
Şehit askerle ilgili kahreden detay ortaya çıktı!

Gaziantep Valiliği'nin açıklamasına göre, Barış Pınarı Harekatı'nı yürüten TSK unsurlarına Suriye'nin Tel Rıfat bölgesinde PKK/PYD terör örgütü tarafından havan saldırısı düzenlendi. Saldırıda 5 asker yaralandı. Yaralı askerler, Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı askerlerden Yunus Mermer (30) ile Abdulhamit Bilgen (30) tüm müdahalelere rağmen şehit düştü. 3 askerin tedavisi ise sürüyor.

Şehitlerin cenazeleri otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

TSK unsurlarına saldırı gerçekleştiren terör örgütü PKK/PYD mevzileri yoğun ateş altına alındı.

Kilis Valisi Recep Soytürk, 1’inci Hudut Alay Komutanı Piyade Kıdemli Albay Mehmet Cihanoğlu, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Başaklıgil, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut ile askeri yetkililer hastaneye gelerek yarılıların sağlık durumu ile ilgili bilgi aldılar.

Bilecik'e şehit ateşü düştü

Şehit askerlerden Piyade Uzman Çavuş Abdülhamit Bilgen'in memleketi Bilecik'e şehit ateşi düştü. Aslen Diyarbakır Ergani’li olan ailenin Bilecik’in Bozüyük ilçesinde bulunan baba ocağına ateş düştü. Evde yalnız olan anne Nezahat Bilgin’e oğlunun şehit haberini Bozüyük Kaymakamı Hasan Yaman verdi. Baba Mustafa Bilgi’nin İstanbul’da bekçi olarak çalıştığı, şehadet haberi üzerine Bozüyük ilçesine hareket ettiği öğrenildi. 4 Eylül Mahallesi Yunusnadi Caddesi İkbak Apartmanında oturan ailenin hem evinin balkonuna hem de ilçedeki tüm evlere Türk bayrağı asıldı.

Kahreden detay

Öte yandan şehidin hayatını kaybettiği gün doğum günü olduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 14:25
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Gaziantep
  4. Diyarbakır
  5. Bilecik
  6. şehit
  7. Barış Pınarı Harekatı

YORUM YAZ

  • Vatansever Vatansever 4 dk önce
    RUHLARI ŞÂD OLSUN. RABBİM ŞEHADETLERİNİ KABÛL BUYURSUN. YAKINLARINA SABR-I CEMÎL İHSAN EYLESİN. 
  • hercaihercai6 dk önce
    Allah sehit alilelerine sabir versin. Mekanlari cennet olsun. Bu aslanlar olmasa bu vatan elimizden cikardi, herkes bi Fatiha okusun.

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