0553 313 94 23

Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya getirildi

Suriye’nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un (26) naaşı, askeri uçakla memleketi Ağrı’ya getirildi.

28 Haziran 2019 Cuma 15:46
Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya getirildi

Suriye’nin İdlib kentinde, rejim güçlerinin Gerginliği Azaltma Bölgesi’ndeki 10 numaralı gözlem noktasına düzenlediği havanlı saldırı sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un (26) naaşı, askeri uçakla memleketi Ağrı’ya getirildi.


Şehit Uzman Çavuş Adem Tunç için Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’nda karşılama töreni düzenlendi.


Havalimanında düzenlenen karşılama törenine; Ağrı Vali Vekili Hidayet Sarı, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Belediye Başkan Yardımcısı Kenan Yıldırım, İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhalik Karabulut, İl Jandarma Komutanı Cemil Lütfü Özkul, İl Emniyet Müdürü Kenan Yıldız, kurum amirleri, şehit yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Adem Tunç’un Türk bayrağına sarılı naaşı uçaktan indirildikten sonra düzenlenen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.


Şehit Tunç’un naaşı, öz geçmişinin okunması ve İl Müftüsü Tandoğan Topçu’nun ettiği duanın ardından cenaze nakil aracına konuldu.


Tutak Devlet Hastanesi morguna kaldırılan şehidin naaşı, yarın öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından, Tutak ilçesine bağlı Aşağı Köşk köyündeki mezarlığa defnedilecek.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 15:46
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Altınordu Belediyesinden Şubaşı’na sıcak asfalt
    1. Altınordu Belediyesinden Şubaşı’na..
    2. Yılın tabanca ödülü Türk markasına
    3. Başkan Özcan’dan temizlik işçilerine..
    4. “BM ve Güvenlik Konseyi’nde ABD’nin..
    5. Ordu’da kaçak telefon operasyonu
    6. Aydın'daki uyuşturucu operasyonunda 3..
    7. Büyükşehir’den ‘Vatandaş memnuniyet..
    8. Cumhurbaşkanı Erdoğan G20'de
    9. Yeni nişanlı, eski kocayı öldürdü
    10. İTÜ taban puanları 2019 İstanbul..
    11. Şehit askerin naaşı memleketi Ağrı’ya..
    12. Novo Nordisk’ten, Akdeniz..
    13. Mersin’de yasa dışı bahis operasyonu:..
    14. Yengelerini dövüp bıçakla saldırdı
    15. GÜNCELLEME - Mersin'de kadın cinayeti
    16. Genç kıza kapkaç şoku
    17. Başkan Seçer, emeklilerle bir araya..
    18. İş adamının cenazesinde ’helallik’ şoku
    19. Ege Yapı'dan"Kordon İstanbul"da..
    20. ABD Kuzey Kore ile görüşmelere hazır
    21. Türkiye Perakendeciler Federasyonu'nun..
    22. Başkan Tahmazoğlu, yeni çiftlere..
    23. Buse için 20 metrelik görüş mesafesi..
    24. Kur’an kursu öğrencilerine köfte ekmek..
    25. Susurluklu Kıbrıs Gazilerine madalya
    26. Çocuk yaz kampı başlıyor
    27. Tunus Cumhurbaşkanı Sibsi'nin sağlığı..
    28. Hayrı Baraçlı kimdir? İBB Genel..
    29. İngiltere Başbakanı May, Putin’i uyardı
    30. Eskişehir'de Bahreyn Çalıştayı..
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Davutoğlu’ndan Babacan’a flaş teklif! Abdullah Gül ve Beşir Atalay reddetti
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Yeni partinin kurulacağı tarih açıklandı! Ali Babacan ve Abdullah Gül...
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Bu sözleri bir kenara yazın! CHP’den dikkat çeken erken seçim açıklaması
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Cumhurbaşkanı Sibsi hastaneye kaldırıldı!
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı
    Yalanla, riyayla, iftirayla aldı

    Günün Karikatürü

    28 Haziran 2019
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Zamanında susturamadık! Casus Brunson'dan büyük küstahlık
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı
    Putin siyasi krizdeki ülkeye cumhurbaşkanı atadı