THY- Euroleague
0553 313 94 23

Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim'in naaşı törenin ardından memleketi Aydın'a gönderildi

23 Kasım 2018 Cuma 10:40
Şehit askerin cenazesi memleketine uğurlandı

VAN (AA) - Van'ın Çaldıran ilçesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim için cenaze töreni düzenlendi.

Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı Helikopter Filo Komutanlığındaki törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, kaymakam ve belediye başkan vekilleri, askeri erkan, kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, tören alanına getirildikten sonra saygı duruşunda bulunuldu ve öz geçmişi okundu.

İl Müftüsü Nimetullah Arvas'ın okuduğu dua sonrası şehidin cenazesi, askeri uçakla memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine uğurlandı.

Çaldıran ilçesinde iki hudut birliği arasındaki intikal esnasında askeri aracın devrilmesi sonucu Piyade Teğmen Muhammed Can Sevim şehit olmuştu.

Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 10:40
  1. şehit
  2. tören
  3. van

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaşar Bahçeci kimdir?
    1. Yaşar Bahçeci kimdir?
    2. Yahudi yerleşimciler Batı Şeria'da..
    3. Karamollaoğlu ittifak için CHP ile..
    4. 3. Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi
    5. Besi sığırcılığı kursu kadınların..
    6. Ermeniler yeni banknotlarına Ağrı..
    7. Michelin'den kış koşullarında güvenli..
    8. Hakan Keleş'in ilk yarı hedefi 23 puan
    9. Argela, "Yerli Malı Belgesi" aldı
    10. Köy okulunda öğrencileriyle İngilizce..
    11. Çocuklarımızı bu rezillikten neden..
    12. Döviz kurları
    13. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    14. Bakan Akar'dan Öğretmenler Günü mesajı
    15. Kore gazisini dolandıran iki kişi..
    16. Muharrem İnce adaylık için şovunu..
    17. Şampiyon boksör, öğrencilerine spor..
    18. İBB'den öğretmenlere "24 Kasım" indirimi
    19. Yılman, "Para karşılığında yapıyor"..
    20. "Teslim olan 343 teröristin 146'sı..
    'Maceracı' yakalandı!
    'Maceracı' yakalandı!
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    Alabora'nın talimatı nereden aldığı ortaya çıktı
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    AK Parti ve MHP'nin ittifak yapacağı 9 il belli oldu
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Genel Merkez tüm gece bu isimleri konuştu! "Eski bakanlar sahaya"
    Milli savaş uçağı için tarih verildi
    Milli savaş uçağı için tarih verildi

    Günün Karikatürü

    23 Kasım 2018
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    CHP pes artık dedirtti! Resmen kalkan oldular
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'
    Erdoğan talimat verdi! 'Ekmek, yağ, bal yemeli mi yememeli mi araştırılsın'