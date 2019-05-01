Şehit askerin cenazesi Çankırı'ya getirildi

ÇANKIRI (AA) - Fırat Kalkanı harekat bölgesinde YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan sözleşmeli er Yalçın Koca'nın naaşı memleketi Çankırı'ya getirildi. Kilis Devlet Hastanesindeki işlemlerin ardından Gaziantep Havalimanı'ndan askeri uçakla Ankara'ya nakledilen şehit Koca'nın cenazesi, buradan helikopterle Çankırı'ya getirildi. Bu sırada fenalık geçiren bazı aile fertlerine 112 Acil Servis ekibince müdahale edildi. Şehidin cenazesi daha sonra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şehit Yalçın Koca'nın cenazesinin, yarın Kızılırmak ilçesine bağlı Güneykışla köyünde öğle namazına müteakip düzenlenecek törenin ardından toprağa verilmesi bekleniyor.

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