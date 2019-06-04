0553 313 94 23

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in cenazesi, memleketi Adana'da toprağa verildi- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehidin babası ile telefonda konuştu

04 Haziran 2019 Salı 11:47
Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

ADANA (AA) - Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel (28), memleketi Adana'da son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Yücel'in naaşı Elazığ'daki törenin ardından Adana'ya getirildi.

Şehit için Seyhan ilçesi Gazipaşa Mahallesi'ndeki babaevinde helallik alınmasının ardından Kabasakal Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Buradaki törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, askeri ve siyasi erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Müftü Hasan Çınar'ın kıldırdığı namazın ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın taziye dileklerini şehit ailesine iletti.

Şehitlerin, vatandaşların bu vatanda onurlu ve şerefli yaşaması için canlarını feda ettiklerini vurgulayan Çelik, şunları söyledi:

"Bizim üzerimize düşen onların emanetine sahip çıkmak birliğimizi, dirliğimizi koruyup şehitlerimizin izinden yürümektir. Size ne mutlu şehit babası olduğunuz şehit ailesi oldunuz. Hiçbirimiz sizin acınız kadar acı duyamayız ama şunu unutmayın. Şehidimiz sadece sizin evladınız değil, milletimizin evladıdır. Devletimiz ve milletimiz ebediyyen onu unutmayacaktır. Size, muhterem ailesine şükranlarımızı sunuyoruz. Allah gani gani rahmet eylesin."

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel'in naaşı Kabasakal Mezarlığı'nda bulunan şehitliğe defnedildi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, definin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, şehit babası Cabbar Yücel ile telefonla görüştürdü.

Görüşme sırasında duygusal anlar yaşayan Yücel, "Allah razı olsun. Sağolun teşekkür ediyorum. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. "diye konuştu.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde güvenlik güçleri ile terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada 1 asker şehit olmuş, 1 asker yaralanmıştı.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 11:47
  1. Adana

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    1. Kars Valiliği’nde bayramlaşma
    2. Boks Milli Takımı’ndan bayram tebriği
    3. Karısını eve çağırıp dehşeti yaşatan..
    4. AK Parti Mezitli Teşkilatı son iftarda..
    5. Sıcak yaz günlerinde sokak hayvanları..
    6. Narkotimlerden bayramda uyuşturucu..
    7. Bakan Çavuşoğlu Alanya’da ailesiyle..
    8. Başkan Büyükkılıç: "Büyükşehir..
    9. Kars’ta camiye yıldırım düştü, minare..
    10. ABD, Bulgaristan’a 1.6 milyar dolarlık..
    11. Nevşehir protokolü bayramlaştı
    12. Vali Su, kamu görevlileri ve..
    13. Mesleki eğitime yeni soluk
    14. "Namazını kıl kardeşim"
    15. "İmamoğlu tribünlere bağıran bir amigo..
    16. Kansere yakalandı, torun sevgisiyle..
    17. Bayramda hem ikramların tadına bakmak..
    18. Mahir Ünal'dan şehit ailesine taziye..
    19. "23 Haziran’da İstanbul’da Yıldırım’ı..
    20. Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay..
    21. Gaziantep'te cinayet
    22. PKK’lı teröristlerden Batı’ya yardım..
    23. AK Partili Kırkpınar’dan partililere..
    24. Motosiklet hırsızlığı güvenlik..
    25. Başkent Üniversitesinden "tıp eğitimi"..
    26. Uluslararası Medikal İnovasyon ve..
    27. "Türklerle şaka olmaz"
    28. ‘Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü’ndeki..
    29. A Milli Futbol Takımı bayramlaştı
    30. MHP Lideri Bahçeli, bayramın ilk..
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Onur Ünlü hem Bizans'a hem PKK'ya aşık!
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."