0553 313 94 23

Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Aslankapı mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34 operasyonu kapsamında dün bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, son yolculuğuna uğurlandı.

02 Haziran 2019 Pazar 15:02
Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Hakkari’nin Çukurca ilçesindeki Aslankapı mevkiinde icra edilen Şehit Jandarma Teğmen Süleyman Özoğlu-34 operasyonu kapsamında dün bölücü terör örgütü PKK mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, son yolculuğuna uğurlandı.


Hakkari’nin Çukurca ilçesinde bölücü terör örgütüyle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın naaşı, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na getirildi. Şehidin naaşı, karayolu ile İdil ilçesinin Güzelova köyün Alataş mezrasına getirilerek camide cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı köy mezarlığına getirilerek helallik istendi. Burada şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, daha sonra yapılan duaların ardından törenle toprağa verildi. Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı. Şehidin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.


Defin işlemlerin ardından Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, Türk bayrağını öperek, şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın babası İbrahim Barış’a teslim etti.


Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış’ın uğurlama törenine, Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Haziran 2019 Pazar 15:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa kararı
    1. SPD Genel Başkanı Nahles’ten istifa..
    2. Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşım..
    3. Bayramda sağlıklı beslenme önerileri
    4. Korkuteli KaymakamıÇimşit’ten..
    5. Jandarmadan bayram öncesi eş zamanlı..
    6. Van’da 12 bin paket kaçak sigara ele..
    7. Burhaniye’de elektrik panosunda çıkan..
    8. Ahmet Serçe: “Bayramda birlik ve..
    9. Sebze ve meyve fiyatları vatandaşların..
    10. Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları..
    11. Mersin Barosu yönetimi, hayvan bakım..
    12. Kaybolan büyükbaş hayvanları jandarma..
    13. VEDAŞ ekipleri Ramazan Bayramı’nda da..
    14. ’Dünyayı Sevgi Kurtaracak’ projesi..
    15. Şehit Yasin Çubuk, son yolculuğuna..
    16. Tırmanma yarışları Kartepe’de büyük..
    17. Başkan Altay: "Ramazan Bayramımız..
    18. Irak, İran’ın saldırmazlık paktı..
    19. Gebze’deki 7 katlı otopark yükseliyor
    20. Başkan Hürriyet, vatandaşlarla..
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Oy avcılığına çıkarken avlandı! Cumhuriyet, Kemal’in maskesini istemeden düşürdü
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Ülke karıştı! ABD Büyükelçiliğini ateşe verdiler
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Küresel çete yeniden toplandı! İşte Bilderberg'in Türk katılımcıları
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Ekrem İmamoğlu’nun köpüğü söndü, balonu patladı, yaldızı döküldü…İrtifa kaybettikçe hırçınlaşıyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor
    Proje Ekrem’in yalanları bitmiyor

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    İspanya'dan Türkiye açıklaması: Patriot füzeleri...
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür
    Suudi Arabistan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür