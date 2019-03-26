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Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’nda yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında, 20 Mart’ta yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur’un naaşı, son yolculuğuna uğurlandı.

26 Mart 2019 Salı 18:34
Şehit asker Şırnak’ta gözyaşları arasında toprağa verildi

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Cudi Dağı’nda yürütülen Şehit Jandarma Yüzbaşı Yunus Çelebi operasyonu kapsamında, 20 Mart’ta yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olan Jandarma Sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur’un naaşı, son yolculuğuna uğurlandı.


Cudi Dağı eteklerinde, teröristlerin tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit olan Jandarma Sözleşmeli Uzman Onbaşı Ramazan Teymur için memleketinde tören düzenlendi. 23’üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda düzenlenen törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23’üncü Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, Çakırsöğüt 1. Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, şehidin ailesi, korucular ve vatandaşlar katıldı.


Şehidin naaşının katafalka konulup öz geçmişinin okunmasıyla başlayan tören, dua okunmasıyla sona erdi. Şehidin naaşı, Kasrik beldesine getirilerek, Hicret Camii’nde cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından şehidin naaşı baba evine getirilerek helallik istendi. Burada şehidin ailesi tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Şehidin naaşı, daha sonra yapılan duaların ardından, törenle toprağa verildi. Şehidin mezarına toprak dökülürken, askeri maganda saygı atışı yaptı. Şehidin yakınları ise gözyaşlarına hakim olamadı.


Defin işlemlerin ardından Şırnak Valisi Aktaş, Türk bayrağını öperek, şehit jandarma sözleşmeli uzman onbaşı Ramazan Teymur’un babası İbrahim Teymur’a teslim etti.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 18:34
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