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Şehit asker eşi ile 11 aylık bebeğe son yolculuk

Yüksekova'da astsubay eşini ziyaretten dönen Nurcan Karakaya'nın otomobilinin geçişi sırasında PKK'lı hainler yola tuzakladıkları bombayı patlattı.

01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
Şehit asker eşi ile 11 aylık bebeğe son yolculuk

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, astsubay eşi Serkan Karakaya’yı ziyarete gittiği üs bölgesinden evine dönen Nurcan Karakaya'nın kullandığı otomobilin geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcı infilak etti.

Olay, Yüksekova ilçe merkezine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Büyükçiftlik beldesi Susak Deresi mevkisinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Hain saldırıda otomobili kullanan Nurcan Karakaya olay yerinde yaşamını yitirdi, bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya ağır yaralandı.

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Yaralı bebek, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, annesi Nurcan Karakaya'nın cesedi aynı hastanenin morguna alındı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek de kurtarılamadı. Bölgede, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için operasyon başlatıldı.

Nurcan Karakaya’nın, Sivas’ın Şarkışla ilçesindeki annesi Suudiye Demir’e (57), acı haber verildi. Nurcan Karakaya’nın kız kardeşinin kocası Şener Ergüven, akşam saatlerinde Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya’nın kendisini arayarak patlamayı haber verdiğini anlattı. PKK’yı lanetleyen Ergüven, “En son aldığım bilgiye göre eşi, birliğe ziyarete gitmiş, ziyaret dönüşünde uzaktan kumanda ile arabayı patlatmışlar” dedi.

Nurcan Karakaya’nın babası Hakim Demir’in 14 yıl önce vefat ettiği, anne Suudiye Demir’in, 15 yaşındaki oğlu Emirhan Demir ile yaşadığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 01 Ağustos 2018 Çarşamba 08:46
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