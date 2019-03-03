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Şehit annesinin en büyük isteği yerine getirildi

Sivas’ta yaşayan ve şehit özel harekat polisi oğlunun isminin bir okula verilmesini isteyen şehit annesinin isteği yerine getirildi.

03 Mart 2019 Pazar 14:50
Şehit annesinin en büyük isteği yerine getirildi

Sivas’ta yaşayan ve şehit özel harekat polisi oğlunun isminin bir okula verilmesini isteyen şehit annesinin isteği yerine getirildi. Sivas Valisi Salih Ayhan hastanede tedavi gören şehit annesine sürpriz yaparak, oğlunun adının verildiği okulu gezdirdi.


Mardin’in Nusaybin ilçesinde 2016 yılında PKK’lı teröristlere yönelik operasyonda şehit düşen özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu’nun annesi Şemsi Yurtoğlu katıldığı bir programda en büyük isteğinin oğlunun adının bir okula verilmesi olduğunu söyledi. Bunun üzerine harekete geçen Sivas Valiliği, Huzur Mahallesi’nde yapımı tamamlanan okula şehit özel hareket polisinin adını verdi. Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde tedavi gören anneye sürpriz yapmak isteyen Vali Salih Ayhan makam aracıyla hastaneye giderek anneyi kendisini gezdireceğini söyleyerek makam aracına bindirdi. Makam aracında duygularını dile getiren Vali Ayhan, "Şehit annemizin ’Evlatsız olur da vatansız olmaz’ sözleri beni çok etkiledi. Bunu hiçbir duygu hiçbir irade söyletemez. Türk anasından başkası da bunu söylemez. Böyle analarımız olduğu sürece Allah’ın izni ile sırtımız yere gelmez" dedi. Vali Ayhan, terör örgütü ile girilen çatışmada şehit olan Yurtoğlu’nun kanının yerde kalmadığını ifade etti.


Şehit annesi ise oğlunun çok insaniyetli birisi olduğunu ifade ederek, "Vatan olmazsa nereye gideriz. Hakan da vatanı için gitti. Benim çocuğum vatan için şehit oldu" diye konuştu.



Oğlunun adını okulda görünce gözyaşlarını tutamadı


Makam aracı ile daha sonra okula gelen şehit annesi Şemsi Yurtoğlu’nu özel harekat polisleri ile öğrenciler çiçeklerle karşıladı. Okulun girişindeki şehidin fotoğrafının bulunduğu alanda gözyaşlarına hakim olamayan Yurtoğlu daha sonra okulu gezdi. Sınıftaki öğrencilerle bir araya gelen Vali Ayhan ve şehit annesi, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.



"Evlatsız olur da vatansız olmaz"


Okul çıkışında açıklamalarda bulunan şehit özel harekat polisi Hakan Yurtoğlu’nun annesi Şemsi Yurtoğlu, okula oğlunun ismini veren Vali Ayhan’a teşekkür etti. Okulda binlerce Hakan’ın yetişeceğini ifade eden Yurtoğlu, "Evlatsız olur da vatansız olmaz. Her şehit annesi de benim gibi düşünüyordur. Oğlumun adını bu okula vererek bizlere dünyayı vermiş kadar oldunuz" dedi.


Okuldan tertemiz yüreği, vatan sevgisi ile dolu öğrenciler yetiştiği sürece sırtımızın yere gelmeyeceğini ifade eden Vali Ayhan da, "İdareciler olarak üzerimize düşen görevi yapmamız gerekir, yapıyoruz da. Bu okulumuz Sivas’ın en güzel yerinde binlerce öğrencimize hizmet verecek, binlerce Hakanlar yetişmiş olacak. Şehit annemiz o kadar güzel duygulara sahip ki anlatmaya kitaplar kafi gelmez. İnşallah onun duaları ile daha çok güzel hizmetler yapacağız. Sizlere ne kadar çok hizmet edersek, o şehidimizin hatırasını da korumuş ve muhafaza etmiş oluruz. Allah tüm şehitlerimize rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet versin" şeklinde konuştu.


Ziyarette yer alan şehidin eşi Ayşe Yurtoğlu ile babası Mustafa Yurtoğlu da duygusal anlar yaşadı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:50
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