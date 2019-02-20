Şehit annesinin bir telefonu yetti

1991 yılında Sarıkamış’ta şehit düşen İlker Doğan’ın Pamukyazı Mahallesi’ndeki hayır çeşmesi ve kabri Torbalı Belediyesi tarafından yenilendi. Şehit ailesi çeşme ve kabrin yenilenmesini sağlayan Belediye Başkanı Görmez’e teşekkür etti

Pamukyazı Mahallesi’nde ikamet eden şehit annesi Muazzez Doğan, 1991 yılında Kars Sarıkamış ilçesinde şehit düşen oğulları için 27 yıl önce yaptırdıkları çeşmenin yıpranması nedeniyle Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’den yardım talebinde bulundu. Şehit annesinden gelen bu istek üzerine Başkan Görmez, talimat verip konu ile ilgilenilmesini istedi. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Pamukyazı’ya giderek Pamukyazı Camisi’nin hemen yanına yapılmış şehit çeşmesini tadilata aldı. 1991 yılında yapılan çeşmenin dış yüzeyi mermer ile kaplandı ve yazıları yenilendi. Şehidin Pamukyazı Mezarlığı’ndaki kabri için de çalışma başlatan ekipler, şehidin başucuna Türk bayrağı dikti, kabrin mermerleri temizletildi. Vatan için şehit olan oğulları adına yaptırdıkları çeşmenin ve kabrinin yenilenmesinden dolayı çok mutlu olan Mustafa Doğan ve eşi Muazzez Doğan, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Başkan Görmez’e teşekkür

Hayır için yaptırdıkları çeşmenin kötü görüntüsünden rahatsız olduklarını, yapılan tadilatın kendilerini mutlu ettiğini dile getiren Şehit Babası Mustafa Doğan, “Oğlum şehit düştüğünde Türk Silahlı Kuvvetleri’nden gönderilen para ile mahallemize bir çeşme yaptırmıştım. Yoldan gelip geçenlerin su içtiği hayır çeşmemiz ardan geçen 27 yıl içinde kötübir görünüme kavuşmuştu. Eşim, telefon ile Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez’i arayıp durumu bildirmiş. O da sağ olsun hemen ekipleri seferber edip isteğimizin yerine getirilmesini sağladı. Çeşmenin yanı sıra mezarlıktaki kabri yenilendi. Mezarlığın yolu çok kötüydü buraya da kilit taşı döşetti. Çok kısa sürede tadilat tamamlandı. Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez ve ekibine çok teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Şehidimize yakışır hale getirildi

Pamukyazılı şehit İlker Doğan’ın hayır çeşmesi ve kabrini yenileyerek şehide yakışır bir duruma getirdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Vatanın bölünmez bütünlüğünü sağlamak adına 1991 yılında şehit düşen İlker Doğan’ın ailesinden gelen talebe duyarsız kalamazdık. Şehit ailelerimiz bize şehitlerimizin emaneti. Onların isteklerini en kısa süre içinde yerinde getirmemiz gerekiyor. Vatanı uğruna gözünü kırpmadan canını feda eden askerlerimize minnet borcumuz var. İlker Doğan için ailesi tarafından yaptırılan çeşmeyi yeniledik. Mezarlıkta bulunan kabrinin de yenilenmesi için talimat verdim. Yapılan yenileme çalışmasının ardından hem çeşme hem dekabir şehidimize yakışır bir hale getirildi” dedi.